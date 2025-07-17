तोलामा १२ सय घट्यो सुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबार सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ९५ हजार १ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
- साउन २३ गते सुनको भाउ १ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको रेकर्ड छ र त्यसयता मूल्य घट्दै आएको छ।
- चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला १५ रुपैयाँले घटेर २३०० रुपैयाँमा झरेको छ।
३ भदौ, काठमाडौं । मंगलबार सुनको भाउ तोलामा १२ सय रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबारका लागि सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ९५ हजार १ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन १ लाख ९६ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो ।
यसअघि साउन २३ गते सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च १ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको रेकर्ड छ । त्यसयता मूल्य घट्दै आएको छ ।
चाँदीको भाउ तोलामा १५ रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला २३१५ रुपैयाँ रहेको चाँदी आज २३०० रुपैयाँमा झरेको छ । चाँदीको भाउ २३५० रुपैयाँसम्म पुगेको रेकर्ड छ ।
