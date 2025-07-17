+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चल्तापुर्जा ५ कलाकार, जसले १० वर्षअघि एकैदिन करियर थाले

सुरुवातको दशकबाट सिकेका कुराले आगामी दशकलाई डोर्‍याउने भन्दै स्वस्तिमाले लेखेकी छिन्, ‘ केही नसिकी, केही नपढी म सिनेमामा आएकी थिएँ । काम र अग्रजहरूको मार्गदर्शनले मलाई सिनेमाको कखरा सिकायो । म अहिले सिनेमाको वर्णमाला सिक्दै छु ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १३:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्वस्तिमा खड्का, नाजिर हुसेन, सुशिल श्रेष्ठ, सुशिल सिटौला र अभय बरालले १० वर्षअघि फिल्म 'होस्टेल रिटन्र्स' बाट अभिनयमा डेब्यू गरेका थिए।
  • स्वस्तिमा खड्काले सामाजिक संजालमा अभिनय करिअरको दशक पूरा भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै आगामी दशकलाई डोर्‍याउने ज्ञान सिकेको बताएकी छन्।
  • नाजिरले १४, सुशीलले ६, सुशिल सिटौलाले ११ र अभयले विभिन्न विधामा अभिनय गर्दै १० वर्षमा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा सक्रियता देखाएका छन्।

काठमाडौं । विहिबारदेखि स्वस्तिमा खड्का, नाजिर हुसेन, सुशिल श्रेष्ठ, सुशिल सिटौला र अभय बरालको फिल्म यात्राले १० वर्ष टेक्दैछ । यी कलाकारले अगस्ट २१, २०१५ देखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘होस्टेल रिटन्र्स’बाट अभिनयमा एकसाथ डेब्यू गरेका थिए ।

यी सबै कलाकार अहिले घरेलु फिल्ममा ब्यस्त मध्ये पर्छन् । अभिनय करिअरले १० वर्ष पुरा गर्न लागेको छेकोमा अभिनेत्री खड्काले सामाजिक संजालबाट दर्शकसँग खुसी साटेकी छन् ।

सुरुवातको दशकबाट सिकेका कुराले आगामी दशकलाई डोर्‍याउने भन्दै स्वस्तिमाले लेखेकी छिन्, ‘ केही नसिकी, केही नपढी म सिनेमामा आएकी थिएँ । काम र अग्रजहरूको मार्गदर्शनले मलाई सिनेमाको कखरा सिकायो । म अहिले सिनेमाको वर्णमाला सिक्दै छु ।’

उनी अघि लेख्छिन्, ‘यो ज्ञानले मलाई अब आउने अनेकौं दशकमा परिपक्व बनाउँदै लैजानेछ । यो यात्रा सम्झेर म रोमाञ्चित भइरहन्छु ।’

‘मलाई स्वीकार्नुभएकोमा धन्यवाद ! मलाई ’नाइ’ भन्नुभएकोमा धन्यवाद ! ममा सन्देह गर्नुभएकोमा धन्यवाद । म लड्दा उठाएर हिँडाइदिनुभएकोमा धन्यवाद ! र, मेरो सपनाको अंश बनिदिनुभएकोमा धन्यवाद ! म प्रेमले सधैं यसैगरी भिजिरहन पाऊँ !’ उनी लेख्छिन् ।

स्वस्तिमले यसबीच केमियो रोलसहित १९ फिल्ममा शीर्ष भूमिका निर्वाह गरेकी छन् । उनी अभिनित छक्कापञ्जा २ र ३, नाईं नभन्नु ल ५, बुलबुल, घामड शेरे, चपली हाइट ३, पशुपति प्रसाद २, दिमाग खराब निकै चर्चित फिल्म हुन् । ‘बेहुली फ्रम मेघौली’बाट उनले निर्माणमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।

नाजिरले पछिल्लो १० वर्षमा १४ फिल्ममा अभिनय गरे । ‘होस्टेल रिटन्र्स’ अघि नाजिरले ‘पुन्टे परेड’ पनि खेलिसकेका थिए । वीरविक्रम १ र २, अगस्त्य, केटी हराएको सूचना र आगामी फिल्म ‘गुन्यू चोलो’ नाजिरका चर्चित फिल्म हुन् ।

‘होस्टेल रिटन्र्स’ गरेयता जम्मा ६ फिल्ममा अभिनय गरेपनि सुशील पछिल्लो समयका एक्सन स्टार हुन् । ‘आउट ल : दफा २१९, बादशाह जुट, लभ डायरिज, सायद २, कारखाना उनका हिट फिल्म हुन् ।

सुशिल सिटौलाले पछिल्लो १० वर्षमा ११ फिल्म खेले । सुन्तलीले भगाई लग्यो झिल्केले, ऐंचो पैंचो, मायावी, लाखे, रणवीर उनका चर्चित फिल्म हुन् ।

अभय बराल अभिनय बाहेक फिल्मका अन्य विधामा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । फिल्म कलेजमा पनि उनको ब्यस्तता देखिन्छ । ‘होस्टेल रिटन्र्स’ अघि उनले ‘अध्याय’मा काम गरिसकेका थिए ।

अभयले सेल्फी किङ, कुम्भकरण, अमेरिका ब्याज, जिग्री, आँखा लगायतका फिल्ममा काम गरिसकेका छन् । तर, यी सबै कलाकारलाई पहिचान भने ‘होस्टेल’ले दियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

फिल्ममा स्वस्तिमाको १० वर्ष, अब अभिनयभन्दा निर्माणमा रुचि (तस्वीर)

नाजिर हुसेन सुशिल श्रेष्ठ स्वस्तिमा खड्का
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित