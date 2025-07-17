उपसभामुख हटाउन हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिइसकेका छैनौं : रञ्जिता श्रेष्ठ

३ भदौ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सभामुखलाई पदीय मर्यादा विपरित आचरण गरेको अभियोगमा पद मुक्त गर्नेबारे आफ्ने पार्टीले निर्णय गरिनसकेको बताएकी छिन् ।
कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूसँग सिंहदरबारमा भेटेर निस्किएपछि अनलाइनखबरसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफूहरूले अझै निर्णय गरिनसकेको बताइन् ।
‘उहाँहरूले हामीले त हस्ताक्षर गरिरहेका छौं, तपाईंहरूले पनि साथ दिनुपर्यो भन्नुभएको थियो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ’मैले अहिले उपसभामुख पनि देशबाहिर हुनुहुन्छ । अहिले नै निर्णय भइहाल्दैन । हामीले पनि अहिले नै निर्णय दिन सक्दैनौं भनेँ ।’
प्रतिनिधि सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना सांसदहरू छन् ।
एमाले कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने तयारीस्वरुप संकलन गरिरहेका छन् ।
