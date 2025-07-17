सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध माइतीघरमा समाजवादी विद्यार्थी युनियनको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

३ भदौ, काठमाडौं । १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहार घटनाको छानबिन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ ।
गौर घटनामा सरकारले सर्वोच्च अदालतको आडमा जसपा नेपालको नेतृत्वमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह एवं प्रतिशोध साँधेको आरोप जसपा निकट विद्यार्थीहरूको छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले परमादेश जारी भएपछि त्यसको विरोधमा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सोमबार साँझदेखि नै विरोध प्रदर्शन थालेका हुन् ।
