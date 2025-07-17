+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध माइतीघरमा समाजवादी विद्यार्थी युनियनको प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

गौर घटनामा सरकारले सर्वोच्च अदालतको आडमा जसपा नेपालको नेतृत्वमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह एवं प्रतिशोध साँधेको आरोप जसपा निकट विद्यार्थीहरूको छ ।

0Comments
Shares
विकास श्रेष्ठ विकास श्रेष्ठ
२०८२ भदौ ३ गते १७:३८

३ भदौ, काठमाडौं । १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहार घटनाको छानबिन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ ।

गौर घटनामा सरकारले सर्वोच्च अदालतको आडमा जसपा नेपालको नेतृत्वमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह एवं प्रतिशोध साँधेको आरोप जसपा निकट विद्यार्थीहरूको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले परमादेश जारी भएपछि त्यसको विरोधमा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सोमबार साँझदेखि नै विरोध प्रदर्शन थालेका हुन् ।

जसपा नेपाल
लेखक
विकास श्रेष्ठ

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध जसपा नेपालले थाल्यो तराईकेन्द्रित प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध जसपा नेपालले थाल्यो तराईकेन्द्रित प्रदर्शन (तस्वीरहरू)
जसपा नेपालले आइटी सेल गठन गर्ने

जसपा नेपालले आइटी सेल गठन गर्ने
जसपा नेपाल सप्तरीको अध्यक्षमा केदार यादव निर्वाचित

जसपा नेपाल सप्तरीको अध्यक्षमा केदार यादव निर्वाचित
जसपा नेपालकी केन्द्रीय सदस्य प्रमिलाकुमारी पार्टीबाट निष्कासित

जसपा नेपालकी केन्द्रीय सदस्य प्रमिलाकुमारी पार्टीबाट निष्कासित
जसपा नेपालको केन्द्रीय आईटी सेल गठन, प्रमुखमा महेश चौरसिया

जसपा नेपालको केन्द्रीय आईटी सेल गठन, प्रमुखमा महेश चौरसिया
भूमि विधेयकमा जसपा नेपालको १० बुँदे असहमति

भूमि विधेयकमा जसपा नेपालको १० बुँदे असहमति

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित