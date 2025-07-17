+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विद्या भण्डारीको निर्णयमा राखेको फरक मत अपानिमा नपठाएको भन्दै पाण्डे र ज्ञवालीले दिए निवेदन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १७:३५

३ भदौ, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा एमालेमा फर्कन रोक लगाउने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविरुद्ध राखेको फरक मत अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) मा समावेश नगरेको भन्दै उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले पार्टीका निवेदन दिएका छन् ।

मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीलाई उनीहरूले ध्यानाकर्षणसहितको निवेदन बुझाएका हुन् ।

उनीहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गर्दागर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई रोक्न नहुने मत राखेका थिए । उनीहरूसहित स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पनि फरक मत राखेका थिए

यद्यपि, उनीहरूको फरक मतलाई पार्टी सर्कुलरमा समावेश नगरी पठाइएपछि पुन: स्मरण गराउँदै बुधबार केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् ।

फरक मतलाई पार्टीले अपानिमा किन समावेश गरेन ? किन छलफल भएन ? लगायतका प्रश्न राख्दै उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएको एमाले स्रोतले बताएको छ ।

विद्या भण्डारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संस्थापनले रोक्न खोज्यो, समर्थकसहित पार्टी कार्यालय पुगिन् विद्या भण्डारी

संस्थापनले रोक्न खोज्यो, समर्थकसहित पार्टी कार्यालय पुगिन् विद्या भण्डारी
एमाले मोरङको कार्यालय पुगिन् विद्या भण्डारी

एमाले मोरङको कार्यालय पुगिन् विद्या भण्डारी
राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भयो, असन्तोष बढ्यो : विद्या भण्डारी

राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भयो, असन्तोष बढ्यो : विद्या भण्डारी
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी फेरि मोरङ जाँदै, के-के छन् कार्यक्रम ?

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी फेरि मोरङ जाँदै, के-के छन् कार्यक्रम ?
एमाले कोशी बैठक : ९ जनाले ओली–भण्डारीका कुरा गरे, बाँकी खुल्‍न चाहेनन्

एमाले कोशी बैठक : ९ जनाले ओली–भण्डारीका कुरा गरे, बाँकी खुल्‍न चाहेनन्
संकटमा ओलीको ओत, विद्या सक्रियपछि पर्दैछ चोट

संकटमा ओलीको ओत, विद्या सक्रियपछि पर्दैछ चोट

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित