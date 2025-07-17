सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा फैलाएको आरोपमा एक युवक पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३ भदौ, काठमाडौं । सामाजमा घृणा फैलाएको आरोपमा एक युवकलाई प्रहरीको केन्दीय साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–३ घर भएका ३९ वर्षीय मंगल सि प्रजा छन् ।
उनलाई शंखमुलबाट पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको ब्यूरोका प्रवक्ता दीपक राज अवस्थीले बताए ।
उनले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था लक्षित अमर्यादित अभिव्यक्तिसहितको पोष्ट गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
