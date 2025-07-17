अनुचित लेनदेन आरोपमा सिन्धुपाल्चोकका कटुवाल पक्राउ

४ भदौ, काठमाडौं । अनुचित लेनदेनको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका ३४ वर्षीय कविराज कटुवाल छन् । उनलाई मकवानपुरबाट पक्राउ गरेर ललितपुर ल्याइएको छ ।
अनुचित लेनदेनको कसुरमा जाहेरी परेपछि पक्राउ पुर्जी लिएर उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी तथा प्रवक्ता चक्रराज जोशीले जानकारी दिए ।
उनीविरुद्ध एक व्यक्तिले जाहेरी दिएका हुन् । मकवानपुरबाट पक्राउ परेका उनीविरुद्ध आज अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइने प्रहरीले बताएको छ ।
