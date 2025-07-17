महिलालाई आक्रमण गर्ने घोडा प्रहरीको नियन्त्रणमा

४ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा घोडाले आक्रमण गर्दा एक जना पैदल यात्री घाइते भएका छन् ।
घाइते हुनेमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका-८ स्थित माकलबारीकी ५२ वर्षीया एक महिला रहेकी छन् ।
दोलखाको जिरी नगर पालिका-८ घरभई माकलबारी बस्ने १६ वर्षीय एक पुरुषले चराउन ल्याएको घोडाले माकलबारी सडकखण्डमा हिँडिरहेकी ती महिलालाई आक्रमण गरेको थियो ।
घोडाले खुट्टा प्रहार गर्दा घाइते भएकी ती महिलालाई उपचारका लागि सानेपास्थित मेडीसिटी अस्पताला पठाइएको थियो ।
टाउको र हातमा चोट लागेकी ती महिला उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महिलामाथि आक्रमण गर्ने घोडा र घोडा चराउन ल्याउने व्यकित माकलबारी प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको रघटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
