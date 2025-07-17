कुवेतमा ज्यान गुमाएकाको शव नेपाल ल्याउन सांसद शर्माले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु भएका नेपालीको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
- कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनका कारण १२ जना नेपालीको मृत्यु भएको र केही गम्भीर बिरामी परेका छन्।
- सांसद शर्माले मृतकको शव नेपाल ल्याउने र बिरामीको उपचारको प्रबन्धबारे सरकारलाई जानकारी दिन सभामुखमार्फत आग्रह गरेका छन्।
४ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं प्रतिनिधिसभा सांसद जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट निधन भएका र गम्भीर बिरामी परेका नेपालीको अवस्थाबारे अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनका कारण १२ जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो भने केही गम्भीर बिरामी परेका छन् ।
सोही घटनाबारे बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद शर्माले मृतकको शव नेपाल ल्याउने र बिरामीको उपचारको प्रबन्धबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘कुवेतमा भएको घटनाबारे उहाँहरूको अवस्थाबारे घरपरिवारले हामीलाई रोइकराइ गरिरहेको अवस्था छ , मृतकहरूको शव कहिले नेपाल आइपुग्छ ? उपचार गर्ने क्रम कसरी अगाडि बढेको छ ?,’ उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
