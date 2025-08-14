+
कुवेतमा १३ नेपालीसहित २३ जनाको मृत्युपछि मदिरा उद्योगमा कारबाही

कुवेतको गृहमन्त्रालयले अभियानका क्रममा आवासीय र श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा २५८ जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा नेपाली, भारतीय, बंगलादेशी लगायतका विभिन्न देशका आप्रवासी छन् ।

२०८२ भदौ ९ गते १८:१२

  • कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट २३ जना आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको छ भने १६० भन्दा बढी बिरामी छन्।
  • सामान्य आपराधिक अनुसन्धान विभागले अल-राई क्षेत्रमा विषाक्त रसायन आपूर्ति गर्ने गोदाम कब्जा गरेको छ।
  • फरवानिया सुरक्षा निर्देशनालयले ५२ जना आप्रवासी पक्राउ गरी देश निकाला तयारी गरेको छ।

९ भदाै, काठमाडौं । कुवेतमा विषाक्त मदिराका कारण २३ जना आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएपछि सुरक्षा निकायले अवैध मदिरा उत्पादन र वितरणमा संलग्न सञ्जालमाथिको कारबाही व्यापक बनाएको छ ।

दुई साताअघि विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा कुवेतमा १३ जना नेपालीसहित २३ जना आप्रवासी कामदारको मृत्यु भएको थियो । यस घटनामा १६० जनाभन्दा बढी बिरामी परेर उपचाररत छन् ।

कुवेती अधिकारीहरूले अवैध मदिरा कारखानाहरूलाई विषाक्त रसायन आपूर्ति गर्ने प्रमुख गोदाम जफत गरेका छन् । हावाली अनुसन्धान विभागको प्रतिनिधित्वमा रहेको सामान्य आपराधिक अनुसन्धान विभागले अल-राई क्षेत्रको यो मुख्य गोदाम कब्जा गरेको कुवेती सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

यो गोदाम स्थानीय मदिरा कारखानाहरूलाई उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने रसायनिक पदार्थहरू आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको थियो ।

अरब टाइम्सका अनुसार यो गोदाम हाल देश बाहिर रहेका एक इजिप्टियन नागरिकको रहेको जनाएको छ । उनका विरुद्ध आवश्यक कानुनी उपायहरू लिन इजिप्टका सुरक्षा अधिकारीहरूसँग समन्वय भइरहेको जनाइएको छ ।

छापा मार्ने क्रममा गोदाममा विषाक्त रसायनहरूले भरिएका लगभग ३४० प्लास्टिक कन्टेनर फेला परेका थिए । यी पदार्थहरू आधारभूत सुरक्षा मापदण्डहरू नभएको अयोग्य ठाउँमा जथाभावी भण्डारण गरिएको थियो, जसले आगो वा विस्फोट हुनसक्ने खतरनाक अवस्था सिर्जना गरेको थियो ।

यसबाहेक, चुहावट भएमा विषाक्त ग्यास वा वातावरणीय प्रदूषण हुनसक्ने जोखिम पनि थियो, जसले वरपरको क्षेत्रमा जीवन र सम्पत्तिलाई खतरामा पार्न सक्थ्यो ।

यस जोखिमपूर्ण अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न जनरल फायर फोर्ससँग समन्वय गरी स्थल सुरक्षित गरिएको थियो । साथै, आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय र कुवेत नगरपालिकासँग पनि समन्वय गरिएको अरब टाइम्सले समाचार लेखेको छ ।

५२ रेसिडेन्सी उल्लङ्घनकर्ता र मदिरा व्यापारी पक्राउ

सुरक्षा कारबाहीको क्रममा फरवानिया सुरक्षा निर्देशनालयले बजारमा सुरक्षा अभियान गरेर ५२ जना आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरूको देश निकालाको तयारीमा नामसहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।

फरवानिया सुरक्षा अधिकारीहरूले हसावी र जलीब अल-शुयुख क्षेत्रहरूमा स्थानीय रूपमा बनाइएको रक्सीको प्रचार गरेको आरोपमा तीनजना आप्रवासीलाई पनि पक्राउ गरेका छन् ।

संदिग्धहरूले बिक्रीको लागि तयार पारिएको २३ बोतल रक्सी बोकेको फेला परेको थियो । पक्राउ परेपछि ती पुरुषहरूले आफ्नो निवासमा रक्सी उत्पादन गरेको र ग्राहकहरूलाई बेच्ने, डेलिभरी सेवाहरू प्रदान गर्ने लगायतको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरूलाई देश निकाला गरिनेछ र पुनः कुवेत प्रवेश गर्नबाट रोक लगाउन कालोसूचीमा राखिनेछ ।

कुवेतको गृहमन्त्रालयले अभियानका क्रममा आवासीय र श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा २५८ जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा नेपाली, भारतीय, बंगलादेशी लगायतका विभिन्न देशका आप्रवासी छन् । कुवेतले अवैध मदिराको जड नै तहसनहस गरेको कुवेती सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

कुवेत विषाक्त मदिरा
