+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनका पीडितहरूको अंग झिकेर अरूलाई दान

कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुवेती सञ्चारमाध्यमलाई दिएको जानकारीअनुसार १० जनाबाट चिकित्सकहरूले २० वटा किड्नी, तीनवटा मुटु, चारवटा कलेजो र दुईवटा फोक्सो संकलन गरेर फोक्सोबाहेक अन्य सबै अंगको सफल प्रत्यारोपण गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १७ गते १७:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट २३ जनाको मृत्यु र १६० जना बिरामी भएका थिए जसमा १३ जना नेपाली थिए।
  • मृतकमध्ये १० जनाको परिवारले अंगदानको सहमति दिएपछि २० किड्नी, ३ मुटु, ४ कलेजो र २ फोक्सो संकलन गरियो।
  • अवैध मदिरा उत्पादनमा संलग्न ६७ जना पक्राउ परेका छन् र कुवेतले विषाक्त रसायन आपूर्ति गर्ने गोदाममा छापा मारेको छ।

१७ भदौ, काठमाडौं। कुवेतमा हालै विषाक्त मदिरा सेवनबाट बिरामी भएका तथा ज्यान गुमाएका पीडितहरूले अंगदान गरी धेरैको जीवन बचाएका छन् । उक्त घटनामा १६० जना बिरामी भएका थिए भने २३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। ज्यान गुमाउनेमध्ये १३ जना नेपाली रहेका छन् ।

कुवेतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुवेती सञ्चारमाध्यमलाई दिएको जानकारीअनुसार ५१ जनालाई तत्काल मिर्गौला डायलाइसिसको आवश्यकता परेको थियो भने ३१ जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । यस घटनाका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने क्रममा अवैध मदिरा उत्पादन र वितरणमा संलग्न ६७ जना पक्राउ परेका छन् ।

कुवेतको अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रमुख डा. मुस्तफा अल–मुसावीले कुवेतको सरकारी टेलिभिजन केटीभीसँगको अन्तर्वार्तामा बताएअनुसार सघन उपचार कक्षमा भर्ना भएका करिब २० जनामध्ये १२ जनालाई ब्रेन डेड घोषणा गरिएको थियो । तीमध्ये १० जनाको परिवारले अंगदानका लागि सहमति दिए ।

यी १० जनाबाट चिकित्सकहरूले २० वटा किड्नी, तीनवटा मुटु, चारवटा कलेजो र दुईवटा फोक्सो संकलन गरिएको कुवेती टाइम्सले  उल्लेख गरेको छ । फोक्सोबाहेक अन्य सबै अंगको सफल प्रत्यारोपण भएको थियो ।

पछिल्ला पाँच दिनमा तीनवटा मुटु प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक गरिएको थियो । कलेजो प्रत्यारोपण कार्यक्रम अस्थायी रूपमा रोकिएकोले कुवेती बिरामीहरूका लागि कलेजो अबुधाबी पठाइयो थियो । भने मुटु र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरियो ।

अंग प्रत्यारोपणको लागि डाक्टरहरूले प्रत्येक अंगको परीक्षण गरेका थिए । मिर्गौलाको लागि रगत परीक्षण, कलेजोको लागि इन्जाइम र इमेजिङ परीक्षण, मुटुको लागि चिकित्सा इतिहास मूल्याङ्कन र फोक्सोको लागि ब्रोन्कोस्कोपी र स्क्यान प्रयोग गरिएको थियो ।

उनले मृतक दाताबाट अंग प्रयोग गर्नु उच्च प्राथमिकता हुने र यसलाई अनन्त परोपकारको रूप मानिएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाली, भारतीय, बंगलादेशी लगायतका विभिन्न देशका आप्रवासी श्रमिकहरूले विषाक्त मदिरा सेवनबाट २३ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै १६० जना घाइते भएका थिए ।

उक्त घटनापछि कुवेतको सुरक्षा निकायले अवैध मदिरा कारखानाहरूलाई विषाक्त रसायन आपूर्ति गर्ने प्रमुख गोदाममा छापा मारेको थियो । हावाली अनुसन्धान विभागको प्रतिनिधित्वमा रहेको सामान्य आपराधिक अनुसन्धान विभागले अल–राई क्षेत्रको यो मुख्य गोदाम कब्जा गरेको थियो।

कुवेतको गृहमन्त्रालयले अभियानका क्रममा आवासीय र श्रम कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा २५८ जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । विषाक्त मदिरा सेवनपछि विरामी परेर अस्पताल डिस्चार्ज गरेकाहरू प्रहरीले पक्राउ गरेर देश निकाला समेत गरेको थियो।

कुवेत पीडित विषाक्त मदिरा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका व्यक्ति कुवेतबाट पक्राउ

इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका व्यक्ति कुवेतबाट पक्राउ
कुवेतमा १३ नेपालीसहित २३ जनाको मृत्युपछि मदिरा उद्योगमा कारबाही

कुवेतमा १३ नेपालीसहित २३ जनाको मृत्युपछि मदिरा उद्योगमा कारबाही
कुवेत विषाक्त मदिरा काण्ड : मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन थालियो

कुवेत विषाक्त मदिरा काण्ड : मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन थालियो
कुवेतमा ज्यान गुमाएकाको शव नेपाल ल्याउन सांसद शर्माले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

कुवेतमा ज्यान गुमाएकाको शव नेपाल ल्याउन सांसद शर्माले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण
कुवेत विषाक्त मदिरा घटना : १२ नेपालीको मृत्यु, अस्पतालमा उपचाररत सबैलाई देश निकाला गरिने

कुवेत विषाक्त मदिरा घटना : १२ नेपालीको मृत्यु, अस्पतालमा उपचाररत सबैलाई देश निकाला गरिने
कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनले तीन दिनमा ९ नेपालीको मृत्यु

कुवेतमा विषाक्त मदिरा सेवनले तीन दिनमा ९ नेपालीको मृत्यु

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित