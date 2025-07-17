+
रवि भेट्न नख्खु जाँदै प्रचण्ड

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ४ गते १६:२४
फाइल तस्वीर

४ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने भेट्न नख्खु जाने  भएका छन् ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार प्रचण्ड बुधबार साँझ ६ बजे सभापति लामिछाने भेट्न नख्खु कारागार जाने भएका हुन् ।

सहकारी ठगी आरोपमा भैरहवा कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई गत शनिबार ललितपुरको नख्खु कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

प्रचण्ड रवि
प्रतिक्रिया

Hot Properties

