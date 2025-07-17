+
'नीलो आकाश' सिकागो साउथ एसियन फिल्म फेस्टिभलमा छनोट

अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ४ गते १७:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली छोटो फिल्म 'नीलो आकाश' अमेरिकाको 'सिकागो साउथ एसियन फिल्म फेस्टिभल'मा छनोट भएको छ।
  • निर्देशक निर्मल पौडेलले फिल्ममा पूर्वमिस नेपाल निकिता चाण्डकको अभिनय रहेको बताए।
  • फिल्मले मधेशी महिलाको कथावस्तुमा भ्रुण हत्याको संवेदनशिल विषय प्रस्तुत गरेको छ।

काठमाडौं । नेपाली छोटो फिल्म ‘नीलो आकाश’ अमेरिकाको प्रतिष्ठित ‘सिकागो साउथ एसियन फिल्म फेस्टिभल’मा छनोट भएको छ ।

निर्मल पौडेलको लेखन तथा निर्देशन रहेको यो फिल्मले आफ्नो अमेरिका प्रिमियर यही महोत्सवमार्फत गर्नेछ । यो फिल्ममा पूर्वमिस नेपाल तथा अभिनेत्री निकिता चाण्डकको अभिनय छ ।

मधेशी महिलाको कथावस्तुमा आधारित फिल्मले समाजमा हुने भ्रुण हत्याको संवेदनशिल विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा निकितासहित सुरज यादव, मोनिका थापा, सुरभी सापकोटा र आराध्य रौनियारलगायतको अभिनय छ ।

यसअघि यो फिल्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ), इन्टरनेसनल फेस्टिभल अफ रेडक्रस एण्ड हेल्थ फिल्म (बुल्गेरिया) र क्यानडा इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल लगायतमा छनोट भएको छ ।

लेखक तथा निर्देशक निर्मल पौडेल ।

काफिया मिडिया र निर्मल पिक्चर्सको ब्यानरमा बनेको फिल्मका निर्मातामा आस्था शर्मा, गणेश कन्चन भारती र तेजु पाण्डे छन् । छायांकन भारतको पुणे इन्स्टिच्युटमा सिनेम्याटोग्राफी अध्ययन गरेका दीपंकर सिक्दरले गरेका हुन् ।

उनले छायांकन गरेको हिन्दी फिल्म ‘आहान’ नेटफ्ल्क्सिमा रिलिज भएको छ । डिकेश खड्कीको ध्वनि डिजाइन, अनिमेष सापकोटाको दृश्य सम्पादन र रङ संयोजन कपिल पराजुलीले गरेका हुन् ।
निर्देशक पौडेलको यसअघि बनेको लघु फिल्म ‘म कमरेड’ समेत शिकागो साउथ एसियन फिल्म फेस्टिभलमा छनोट भएको थियो । साथै, चलचित्र विकास बोर्डले आयोजना गरेको सर्ट फिल्म कम्पिटिसनमा समेत तेस्रो भएको थियो ।

निर्देशक पौडेलले अभिनेत्री चान्डकसँगको सहकार्यबारे भने, ‘फिल्मले दिएको हौसला र अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा पाएको स्थानले अझ ऊर्जा दिएको छ ।’ पौडेल मिडिया स्टडिजमा मास्टर्स गर्दै मधेसकै कथामा आधारित फिचर फिल्म लेखनमा ब्यस्त छन् ।

नीलो आकाश सिकागो साउथ एसियन फिल्म फेस्टिभल
सम्बन्धित खबर

डेढ करोड दिएर ५ करोड असुलेको आरोपमा पक्राउ परेका कटुवालविरुद्ध ५ दिन म्याद थप

डेढ करोड दिएर ५ करोड असुलेको आरोपमा पक्राउ परेका कटुवालविरुद्ध ५ दिन म्याद थप
गौमाया गुरुङको फिल्म ‘सेप अफ मोमो’ बुसान फेस्टिभलमा छनोट

गौमाया गुरुङको फिल्म ‘सेप अफ मोमो’ बुसान फेस्टिभलमा छनोट
लिङ्देनलाई असन्तुष्ट नेताहरूको ध्यानाकर्षण- हुकुमी शैली स्वीकार्दैनौं

लिङ्देनलाई असन्तुष्ट नेताहरूको ध्यानाकर्षण- हुकुमी शैली स्वीकार्दैनौं
धनगढीमा विश्वकर्माको मूर्ति बनाउन भ्याइनभ्याइ

धनगढीमा विश्वकर्माको मूर्ति बनाउन भ्याइनभ्याइ
फ्लुमिनेसका किपर फाबियोले तोडे सर्वाधिक खेल खेल्ने सिल्टनको कीर्तिमान

फ्लुमिनेसका किपर फाबियोले तोडे सर्वाधिक खेल खेल्ने सिल्टनको कीर्तिमान
टप १० ब्रोकरबाट खरिद बढी, यस्तो छ कारोबार

टप १० ब्रोकरबाट खरिद बढी, यस्तो छ कारोबार

