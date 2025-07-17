+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोशीमा सभामुख फेर्ने कसरत, कांग्रेसभित्र फरक मत

सत्तागठबन्धनबीच सभामुखको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसलाई दिने तयारी छ । यद्यपि विष्टलाई हटाउने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद छ । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष मात्रै उनलाई हटाउने पक्षमा छ ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ भदौ ४ गते १९:१९
अम्बरबहादुर विष्ट/फाइल तस्वीर

४ भदौ, विराटनगर । २४ पुस २०८० मा कोशी प्रदेशको सभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट निर्वाचित अम्बरबहादुर विष्टलाई हटाउने कसरत सुरु भएको छ ।

सरकार गठनमा समस्या भएपछि तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनले माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर विष्टलाई सभामुख बनाएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस-नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकार बनेको एक वर्षपछि विष्टलाई हटाउने गृहकार्य सुरु भएको हो ।

सत्तागठबन्धनबीच सभामुखको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसलाई दिने तयारी छ । यद्यपि विष्टलाई हटाउने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद छ । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष मात्रै उनलाई हटाउने पक्षमा छ ।

कृष्णप्रसाद सिटौला र डाक्टर शेखर कोइराला समूह भने हटाउन नहुने पक्षमा छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेता सिटौला समूहका नेता उद्धव थापा छन् । उनी प्रदेशको वेटिङ मुख्यमन्त्री पनि हुन् । मुख्यमन्त्रीमा थापालाई रोक्नका लागि पनि देउवा समूहले सभामुख फेर्नका लागि जोडबल गरिरहेको हो ।

‘नेकपा एमालेले सुरुदेखि नै सभामुख हटाउन लबिइङ गरिरहेको छ, तर हटाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौं,’ कांग्रेस संस्थापन पक्षका एक नेताले भने, ‘सभामुख हटाउने वित्तिकै मुख्यमन्त्रीको (हिक्मतकुमार कार्की) मनोमानी चल्छ, कांग्रेस-एमाले गठबन्धन भत्किए नयाँ सरकार गठन गर्न कठिन हुन्छ ।’

सभामुखलाई हटाएको अवस्थामा कांग्रेसबाट हिमाल कार्की, भीम पराजुली र इस्राइल मन्सुरी मध्ये एकलाई सभामुखमा पठाउने तयारी छ । तर भीम पराजुलीले सभामुख नबन्ने बताइसकेका छन् ।

उनी सभामुख फेर्न नहुने पक्षमा छन् ।  उनले सभामुख हटाउने विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल नभएको बताए । ‘कांग्रेसभित्र यो विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘सभामुख हटाउनु हुँदैन ।’

सभामुखलाई फेर्ने कसरत सुरु भएपछि कोशी प्रदेश सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले विरोध जनाएको छ ।

बुधबार प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले कोशीका सभामुख विष्टलाई पनि हटाउन ‘बन्द कोठा’ मा तयारी भइरहेको बताए ।

विषेश समय लिएर बोल्दै माओवादीका सांसद दुर्गा चापागाईंले सभामुख हटाउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाए ।

‘म गठबन्धनलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । हिजो के भनेर कांग्रेस र एमालेकै सहमतिमा यहाँको सभामुख नियुक्ति गरियो ? अहिले उहाँहरू फेरि यहाँको सभामुखलाई पनि हटाउन बन्द कोठाभित्र छलफल गरिरहेको र मिडिया ट्रायलका लागि समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्,’ उप्रेतीले भने, ‘ के आधारमा तपाईंहरूले यस्तो गरिरहनु भएको छ ?’

एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका सांसद तीलकुमार मेन्याङ्बो प्रदेशमा सभामुख फेर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।

‘माथिको उपसभामुखको कुरा जोडेर यहाँ भन्या हो, त्यस्तो तयारी केही छैन,’उनले भने, ‘ अहिले त्यस्तो केही भएको छैन ।’

अम्बरबहादुर विष्ट कोशी प्रदेश सभामुख
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

३ वर्षको नेपाली स्टार्टअप एडेक्स, ३३ करोडमा अमेरिकी कम्पनीले किन्यो

३ वर्षको नेपाली स्टार्टअप एडेक्स, ३३ करोडमा अमेरिकी कम्पनीले किन्यो
२२२ वटा मुद्दा चल्ने इकाइका लागि प्रहरीले तयार पार्दैछ दक्ष जनशक्ति

२२२ वटा मुद्दा चल्ने इकाइका लागि प्रहरीले तयार पार्दैछ दक्ष जनशक्ति
राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ पारित

राष्ट्रिय युवा नीति २०८२ पारित
सँगै खोला तर्दै गरेका बुद्धवीर र च्याङ्बालाई एक्कासि आएको बाढीले बगायो

सँगै खोला तर्दै गरेका बुद्धवीर र च्याङ्बालाई एक्कासि आएको बाढीले बगायो
पाल्पाका सरकारी कार्यालयमा छैनन् स्तनपान कक्ष

पाल्पाका सरकारी कार्यालयमा छैनन् स्तनपान कक्ष
अर्थले एकसाथ गर्‍यो ६८ उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

अर्थले एकसाथ गर्‍यो ६८ उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित