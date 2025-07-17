+
बौद्धिक परिषद्ले भन्यो : लिपुलेकमा भारतको दाबीमाथि चीन बोल्नुपर्छ

नेपाल सरकारले भारतलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको अवगत गराइसकेको जनाउँदै सडक विस्तार तथा सीमा व्यापार जस्ता  कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १२:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल बौद्धिक परिषद्ले भारत र चीनले नेपाली भू–भाग प्रयोग गरेर सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
  • नेपाल सरकारले भारतलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको अवगत गराइसकेको छ।
  • परिषद्ले नेपाल-भारतबीचको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।

५ भदौ, काठमाडौं । भारत र चीनले नेपाली भू–भाग प्रयोग गरेर सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरेकोप्रति नेपाल बौद्धिक परिषद्ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

हालै चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको वार्तामा नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेक सीमालाई प्रयोग गरेर व्यापार पुन: सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए ।

लिपुलेक क्षेत्रका विषयमा नेपालले चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको अवस्थामा भारतले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यबारे चीन सरकारले  आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ ।

साथै नेपाल-भारतबीचको सदियौंदेखिको घनिष्ठ र मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको सान्दर्भिकतालाई मनन गर्दै सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई परिषद्को आग्रह छ ।

चीन नेपाल बौद्धिक परिषद् नेपाल-भारत लिपुलेक सीमा विवाद
