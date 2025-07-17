दिपल एस०७ आईसीएमा ‘एमएडब्लू–ग्यारेन्टिड बाई ब्याक’ योजना

५ भदौ, काठमाडौं । ‘नाडा अटो शो २०२५’ का अवसरमा एमएडब्लू वृद्धिले नेपालकै ‘नेक्स्ट लेभल कनेक्टिभिटी’ सहितको ‘बेस्ट लुकिङ’ ईभी ‘दिपल एस०७ आईसीए’ का लागि ‘एमएडब्लू–ग्यारेन्टिड बाई ब्याक’ योजना घोषणा गरेको छ ।
नेपालको नम्बर १ लक्जरी ईभीको स्थान मजबुत बनाउँदै एमएडब्लू वृद्धिले दिपल एस०७ मा यो ऐतिहासिक ग्राहक योजना ल्याएको हो । योसँगै ग्राहकले ‘जिरो ओनरसिप कस्ट फर फाइभ इयर’ योजना पनि पाउने छन् ।
यस योजना अन्तर्गत दिपल एस०७ खरिद गर्नेले आफ्नो ईभी बेच्न चाहे किनेको दोस्रो वर्षदेखि पाँचौं वर्षसम्म एमएडब्लूबाट ‘ग्यारेन्टिड बाई ब्याक भ्यालु’ पाउने छन् । यसबाट दिपल एस०७ खरिद गर्ने ग्राहकको ‘कन्फिडेन्स’ बढ्नुका साथै ‘ब्याट्री लाइफ’ र ‘रिसेल भ्यालु’ को चिन्ताबाट मुक्त गर्ने अपेक्षा एमएडब्लूले गरेको छ । दोस्रोदेखि पाँच वर्षसम्ममा दिपल एस०७ छाडेर एमएडब्लू वृद्धिको ‘पोर्टफोलियो’ मा भएका कार खरिद गर्न चाहे ‘ग्यारेन्टिड रिसेल भ्यालु’ दिइने छ ।
यो योजनासँगै ग्राहकले ‘जिरो ओनरसिप कस्ट फर फाइभ इयर’ अर्थात् दिपल एस०७ चढ्दा पाँच वर्षसम्म कुनै खर्च नलाग्ने योजनाको उपभोग गर्न पाउने छन् । यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले पाँच वर्षसम्म निःशुल्क ‘अटोप्लस इन्स्योरेन्स’, निःशुल्क ‘पेरियोडिक मेन्टेनेन्स’, निःशुल्क चार्जिङमा लाग्ने शुल्क र निःशुल्क ‘रोड ट्याक्स’ लगायत सुविधा पाउने छन् ।
‘हाम्रो उद्देश्य ग्राहकलाई पूर्ण शान्ति दिनु, ईभी किन्ने आत्मविश्वास बढाउनु र एस०७ आईसीएप्रति विश्वास बढाउनु हो । लक्जरी, स्टाइल र इनोभेसनले भरिएको ईभीको स्वामित्वलाई सहज बनाउनु हो,’ एमएडब्लू वृद्धिका प्रबन्ध निर्देशक विवेक सिकारियाले भने ।
‘बाई ब्याक ग्यारेन्टी’ र ‘जिरो ओनरसिप कस्ट फर फाइभ इयर’ जस्ता दुई योजनाले लक्जरी ईभी सेग्मेन्टमा दिपल एस०७ आईसीको नेतृत्वलाई अझ बलियो बनाउने कम्पनीको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4