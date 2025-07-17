गोरखामा बेपत्ता पुरुष मृत फेला, खोजीमा गएका व्यक्तिको पनि लडेर मृत्यु

५ भदौ, गोरखा । उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–६ सिप्चेतका रिनजिन लामा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । अन्दाजी ४३ वर्षीय उनी सोही स्थान नजिकै मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
गत सोमबार बिजुलीको बिल तिर्न तिर्न घरबाट निस्केका लामा सोही दिनदेखि सम्पर्कविहीन थिए ।
बिहीबार बिहान करिब ९ बजे गोरेटो बाटोबाट अन्दाजी १ सय ५० मिटर तल बुट्यानमा उनको शव फेला परेको स्थानीयको भनाइ उदृत गर्दै गोरखाका डीएसपी इन्द्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।
शव फेला परेसँगै आफन्तलाई खबर गर्न जाने क्रममा लडेर स्थानीय हिसे दोर्जेको पनि मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए ।
‘लामाको खोजी कार्यमा उनी पनि संलग्न थिए,’ उनले भने, ‘शव भेटेपछि आफन्तलाई खबर गर्न जाने क्रममा भिरबाट लडेर उनको पनि घटनास्थलमै ज्यान गएछ ।’
गोरेटोबाटो भन्दा अन्दाजी एक सय मिटर तल बुट्यानमा उनको शव फेला परेको डीएसपी सुवेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रहरी घटनास्थलमा पुगिसकेको छ । थप अनुसन्धानका लागि जिल्लाबाट प्रहरी निरीक्षक सरोज कार्कीको टोली घटनास्थलतर्फ खटिएको उनले बताए । घटनास्थल पुग्न गोरखा सदरमुकामबाट करिब दुई दिन लाग्छ ।
