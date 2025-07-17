+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वार्ताको चर्चाबीच युक्रेनमा रुसी आक्रमण जारी, ५७४ ड्रोन र ४० मिसाइल प्रहार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ५ गते १९:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रुसले युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रमा बिहीबार राति ५७४ ड्रोन र ४० मिसाइल प्रहार गरी दोस्रो पटक ठूलो आक्रमण गरेको छ।
  • आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको र १५ जना घाइते भएका छन् भने जापोरजिया, द्रिपोपेट्रोव्स्क र लविव निसाना बनेका छन्।
  • निकट भविष्यमै पुटिन र जेलेन्स्कीबीच शान्ति वार्ता हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेकामा रुसले आक्रमण तीव्र बनाएको छ।

५ भदौ, काठमाडौं । रुसले युक्रेनको पश्चिमी क्षेत्रमा  मिसाइल र ड्रोनद्वारा भिषण आक्रमण गरेको छ । युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार रुसले यसै हप्तामा  पश्चिमी युक्रेनमा दोस्रो पटक ठूलो संख्यामा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको हो ।

रुसले बिहीबार राति (स्थानीय समयअनुसार) यो साताकै ठूलो आक्रमण गरेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । रुसले ५७४ ड्रोन र ४० वटा मिसाइल प्रहार गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

युक्रेनको जापोरजिया, द्रिपोपेट्रोव्स्क र लविवलाई रुसले निसाना बनाएको हो । आक्रमणमा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् ।

निकट भविष्यमै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीबीच शान्ति वार्ता हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेका बेला रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई तीव्र बनाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पुटिनबीच अलास्कामा युक्रेनमा युद्धविराम गर्नेबारे छलफल भएको थियो । उक्त बैठकपछि ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई ह्वाइट हाउस डाकेका थिए । जेलेन्स्कीसँगको भेटपछि ट्रम्पले त्रिपक्षीय वार्ताको सम्भावना दर्शाएका थिए । तर, दुवै देशका आ-आफ्ना अडानका कारण त्यसले गति लिन सकेको छैन ।

सम्भावित वार्ता तटस्थरुपमा युरोपको कुनै ठाउँमा हुनुपर्ने जेलेन्स्कीको चाहना छ । जेलेन्स्कीले सम्भावित वार्ता स्वीट्जरल्याण्ड वा अष्ट्रियामा हुनसक्ने बताएका छन् । साथै टर्कीको इस्तानबुलमा पनि वार्ता गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

युक्रेनका विदेशमन्त्री आन्द्रेई सिबिहाले पछिल्ला रुसी आक्रमणले युद्ध अन्त्य गर्न कूटनीतिक संवाद र बलियो वायु सुरक्षा प्रणाली कति महत्वपूर्ण र आवश्यक छ भन्ने देखाएको बताएका छन् ।

युक्रेन रुस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

के भए पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्छन् ?

के भए पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्छन् ?
युक्रेनमा अमेरिकाले आफ्नो सेना पठाउँदैन : ट्रम्प

युक्रेनमा अमेरिकाले आफ्नो सेना पठाउँदैन : ट्रम्प
ट्रम्प–पुटिन वार्ताअघि पनि रुस र युक्रेनले रोकेनन् आक्रमण

ट्रम्प–पुटिन वार्ताअघि पनि रुस र युक्रेनले रोकेनन् आक्रमण
युक्रेनको जेललाई लक्षित गर्दै रुसको आक्रमण, २० जनाको मृत्यु, ४० घाइते

युक्रेनको जेललाई लक्षित गर्दै रुसको आक्रमण, २० जनाको मृत्यु, ४० घाइते
युक्रेनसँगको युद्ध अन्त्य गर्न रूसलाई दिए ट्रम्पले १०/१२ दिनको अल्टिमेटम

युक्रेनसँगको युद्ध अन्त्य गर्न रूसलाई दिए ट्रम्पले १०/१२ दिनको अल्टिमेटम
पोर्चुगल हिँडेका रौतहटका जयप्रकाश ४ महिनादेखि युक्रेनको जेलमा

पोर्चुगल हिँडेका रौतहटका जयप्रकाश ४ महिनादेखि युक्रेनको जेलमा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित