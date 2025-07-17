यस्तो छ आज टप १० ब्रोकरको कारोबार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बिहीबार सेयर बजारमा कुल ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
- टप १० ब्रोकरमार्फत ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटे र १ अर्ब ७६ करोडको बिक्री र खरिद भएको छ।
- नेप्से परिसूचक ९.२२ अंक घटेर २७५७ अंकमा कायम भएको छ।
५ भदौ, काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजारमा कुल ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँको कारोबार भयो । यो कारोबार रकममा टप १० ब्रोकरमार्फत मात्रै ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगटे ।
टप १० ब्रोकर कम्पनीमार्फत आज १ अर्ब ७६ करोडको बिक्री भयो भने १ अर्ब ७६ करोडकै खरिद भएको छ । आज ५ ब्रोकरमार्फत खरिद बढी भएको छ भने अरु ५ मार्फत बिक्री बढी भएको छ ।
नासा, इम्पेरियल, भिजन, अनलाइन, श्रीहरिमार्फत बिक्री बढी भएको छ । त्यस्तै सनी, आर्यतारा, एबीसी, नेपाल स्टक र कोहिनुरमार्फत खरिद बढी भएको छ ।
आज टप १० ब्रोकरमार्फत धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, नेपाल पुनर्बीमा, बुटवल पावर, हिमालयन डिस्टिलरी, एभरेस्ट बैंक, शिवम् सिमेन्ट अगाडि रहे ।
आज नेप्से परिसूचक ९.२२ अंक घटेको हो । नेप्से २७५७ अंकमा कायम भएको छ ।
