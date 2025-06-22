+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सूचित आदेशले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने प्रावधानमा माओवादीको फरक मत

जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी ऐन बनाए सरकारले मनलाग्दी गर्न सक्ने शंका माओवादीको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १२:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा माओवादी केन्द्रले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनमा सरकारलाई जग्गाको हदबन्दी तोक्ने सूचित आदेशमार्फत अधिकार दिने प्रस्तावमा फरकमत राखेको छ।
  • माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा शोशी चौधरीले सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्न नहुने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने मापदण्ड घटाइएकोमा आपत्ति जनाएकी छन्।
  • विधेयकमा सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र जग्गा विकास गरी घर वा आवास इकाइ बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था छ, जसले मन्त्रिपरिषद्लाई मनलाग्दी अधिकार दिन सक्ने माओवादीको भनाइ छ।

६ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सूचित आदेशमार्फत सरकारले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधानमा फरक मत राखेको छ ।

भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विषयमा माओवादीले फरकमत राखेको हो । माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा शोशी चौधरीले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा फरक मत दर्ता गरेकी हुन् ।

संसदीय समितिले बिहीबार यो विधेयक पास गरेको थियो । जसमा रास्वपा र माओवादी केन्द्रले फरकमत राख्ने बताएका थिए । आज दुवै दलले फरकमत समितिमा बुझाएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रकी सचेतक चौधरीका अनुसार मुख्यत: दुइटा बुँदामा फरकमत राखिएको छ ।

पहिलो : सूचित आदेशले हदबन्दी तोक्न हुँदैन ।

दोस्रो : प्रचलित ऐनमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने सात वटा मापदण्ड थिए । तीन वटा मापदण्ड हटाएर चार वटा मात्रै राखेर विधेयक अगाडि बढेको छ । यसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन थप खुकुलो बनाएको छ र यो खुकुलोपनले गलत परिणाम दिन सक्छ ।

सांसद चौधरीका अनुसार विधेयकमा ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । जहाँ घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यस प्रस्तावमा प्रयोग भएको ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने शब्दले सरकारलाई कानुन बनाउन संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । सूचित आदेश भनेको आदेशमार्फत सूचना दिने भन्ने हो ।

यो विधेयक जस्तको तस्तै ऐनमा रुपान्तरित भए जग्गाको हदबन्दी तोक्ने काम सूचित आदेशमार्फत हुनेछ । यो अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्नेछ ।

जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी ऐन बनाए सरकारले मनलाग्दी गर्न पाउने वा मनलाग्दी गर्नसक्ने शंका माओवादीको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र भूमि विधेयक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लिपुलेकबाट व्यापार खोल्ने भारत-चीन सहमतिबारे माओवादीले माग्यो सरकारको जवाफ

लिपुलेकबाट व्यापार खोल्ने भारत-चीन सहमतिबारे माओवादीले माग्यो सरकारको जवाफ
सांसद बस्नेतको प्रस्ताव : सरकारी सेवामा रहेकाहरूले सन्तान सार्वजनिक स्कुलमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरौं

सांसद बस्नेतको प्रस्ताव : सरकारी सेवामा रहेकाहरूले सन्तान सार्वजनिक स्कुलमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरौं
माओवादी केन्द्रको आरोप– आफ्ना मान्छेलाई जग्गा बाँड्न सरकार प्रपञ्च रच्दैछ

माओवादी केन्द्रको आरोप– आफ्ना मान्छेलाई जग्गा बाँड्न सरकार प्रपञ्च रच्दैछ
२३ दिनदेखि अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी रिले अनशनमा

२३ दिनदेखि अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थी रिले अनशनमा
माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले किन गरिरहेका छन् म्याराथन भेटघाट ?

माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले किन गरिरहेका छन् म्याराथन भेटघाट ?
विभाजनको रहर पूरा भएन र कमरेड ?

विभाजनको रहर पूरा भएन र कमरेड ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित