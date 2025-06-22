+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लिपुलेकबारे चीन–भारत सहमति नेपालको राष्ट्रियतामाथिको सिधा प्रहार : माओवादी केन्द्र

‘यो केवल भूमि अतिक्रमणको विषय होइन, नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियतामाथिको सिधा प्रहार हो’ सांसद शर्माले भनेका छन्, ‘यो आखाँ झिम्क्याएर हेर्ने विषय होइन। यो इतिहासको दोसाधमा उभिएके राष्ट्र प्रेमको निर्णायक घडी हो ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १४:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा माओवादी केन्द्रले लिपुलेकबारे चीन–भारतको सहमति नेपालको राष्ट्रियतामाथिको सिधा प्रहार भएको बताएको छ।
  • माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले यो केवल भूमि अतिक्रमणको विषय नभई नेपालको सार्वभौमिकता माथिको प्रहार भएको उल्लेख गरेका छन्।
  • सांसद शर्माले सरकार संसदको साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने र नत्र सडकबाट आवाज उठ्ने चेतावनी दिएका छन्।

६ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले लिपुलेकबारे चीन–भारतको सहमति नेपालको राष्ट्रियतामाथिको सिधा प्रहार भएको बताएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु भएलगत्तै आकस्मिक समय लिएर पार्टीका तर्फबट बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

‘यो केवल भूमि अतिक्रमणको विषय होइन, नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियतामाथिको सिधा प्रहार हो’ सांसद शर्माले भनेका छन्, ‘यो आखाँ झिम्क्याएर हेर्ने विषय होइन। यो इतिहासको दोसाधमा उभिएके राष्ट्र प्रेमको निर्णायक घडी हो ।’

ऐतिहासिक तथ्यले नेपालको भूमि देखाउँदा देखाउँदै दुई छिमेकी मुलुकले सहमति गरेको उनले बताए । यो बेला सरकार संसदको साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह छ । अन्यथा, सडकबाट आवाज उठ्ने उनको चेतावनी छ ।

 

नेपाल माओवादी केन्द्र राष्ट्रियता लिपुलेक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको यस्तो छ विवाद श्रृंखला

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको यस्तो छ विवाद श्रृंखला
लिपुलेकबारे भारतको प्रतिक्रिया- ‘नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छैन’

लिपुलेकबारे भारतको प्रतिक्रिया- ‘नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छैन’
नेपालको खोप अभियानको सफलता : रुबेला निवारण घोषणा

नेपालको खोप अभियानको सफलता : रुबेला निवारण घोषणा
नेपाल र चीनका तीन गाउँबीच ‘जीवन्त गाउँ परियोजना’मा सम्झौता

नेपाल र चीनका तीन गाउँबीच ‘जीवन्त गाउँ परियोजना’मा सम्झौता
नेपालमा कुल विद्युत क्षमता ३५९१ मेगावाट पुग्यो

नेपालमा कुल विद्युत क्षमता ३५९१ मेगावाट पुग्यो
५० प्रतिशत भन्सारले भारत आहत, नेपाललाई राहत

५० प्रतिशत भन्सारले भारत आहत, नेपाललाई राहत

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित