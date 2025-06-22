माधव नेपालले भने- सानो छ भनेर समाजवादीको कुप्रचार नगर्नू

भदौ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टी सानो छ भनेर कुप्रचार नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले जनताको बीचमा प्रभाव विस्तार गर्नका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
मेची—महाकाली अभियान, समाजवादी जागरण अभियान सञ्चालन गर्दा देशभरिबाट पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लर्को लागेको उनको भनाइ छ ।
जनताको विश्वास विस्तार गर्ने पार्टीले शक्तिलाई परिचालित गर्ने भन्दै शक्ति परिचालित गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
आफ्नो पार्टीको भविष्य रहेको भन्दै यसलाई सशक्त बनाउने उनले बताए । नेपाली जनताको विश्वास जितेर नेपाली राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेल्ने स्थितिमा पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
‘यो पार्टीको भविष्य छ, यो पार्टी सानो छ भनेर कसैले कुप्रचार गर्ने काम नगरुन् । अवश्य ठूलो छ भन्नेकुरा पनि आउँदैन । तर यो पार्टीलाई हामीले सशक्त बनाउनुपर्नेछ । ठूला पार्टी बनाउनुपर्नेछ । नेपाली जनताको विश्वास जितेर नेपाली राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेल्ने स्थितिमा पुर्याउनुपर्दछ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष नेपालले शक्तिशाली पार्टीले नै समाजको परिवर्तन र रुपान्तरण गर्नसकने बताए ।
