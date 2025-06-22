१ वर्ष कैद तोकिएका फरार व्यक्ति पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- झापाको कमल गाउँपालिका–१ घर भएका ४० वर्षीय राजेन्द्र थापा काठमाडौंको बागबजारबाट पक्राउ परेका छन्।
- उनलाई २५ साउन २०८० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले लागुऔषध मुद्दामा एक वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
- पक्राउ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले गरेको हो।
६ भदौ, काठमाडौं । एक वर्ष कैद सजाय तोकिएका फरार व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा झापाको कमल गाउँपालिका–१ घर भइ काठमाडौंको बागबजार बस्ने ४० वर्षीय राजेन्द्र थापा छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
लागुऔषध मुद्दामा उनी २५ साउन २०८० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4