+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा निक्लिए २१ सय बढी नाराजुलुस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १७:५४
शिक्षक आन्दोलनको फाइल फोटो

६ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा एक वर्षमा २ हजार १४५ नारा जुलुस तथा विरोधका कार्यक्रमहरु भएको पाइएको छ ।

उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)को शान्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै २ हजार १४५ वटा विरोधका कार्यक्रमहरु भएका हुन् ।

रानिपोखरीका प्रमुख तथा एआईजी टेकबहादुर तामाङ अनुसार जसमध्ये सबै भन्दा बढी १ हजार ३२६ धर्नाका कार्यक्रम भएका छन् ।

त्यसैगरी ३७८ वटा विरोध र्‍याली, ८१ तालाबन्दी, ९२ ज्ञापनपत्र, ७८ अनसन, ४१ पटक मसाल जुलुस, १०८ भेला, ४१ कोण सभा गरी २ हजार १४५ वटा विरोध कार्यायक्रम भएको एआईजी तामाङले बताए ।

काठमाडौ उपत्यका प्रहरी कार्यालय काठमाडौं उपत्यका नाराजुलुस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारत-चीनबीचको समझदारीले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि आँच पुर्‍यायो : समाजवादी मोर्चा  

भारत-चीनबीचको समझदारीले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि आँच पुर्‍यायो : समाजवादी मोर्चा  
संसद्‌मा विधेयक, सडकमा शिक्षक र निजी विद्यालय

संसद्‌मा विधेयक, सडकमा शिक्षक र निजी विद्यालय
ब्रोडवे इन्फोसिसले ताइपेईमा पायो अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्रतिभा विकास पुरस्कार

ब्रोडवे इन्फोसिसले ताइपेईमा पायो अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्रतिभा विकास पुरस्कार
नेपाल ओलम्पिक कमिटी कार्यसमिति बैठक सम्पन्न, यस्ता छन् निर्णय

नेपाल ओलम्पिक कमिटी कार्यसमिति बैठक सम्पन्न, यस्ता छन् निर्णय
दक्षिण कोरियाका लागि काेटा ५३ सय, आवेदन १ लाख बढी

दक्षिण कोरियाका लागि काेटा ५३ सय, आवेदन १ लाख बढी
एनओसी तदर्थ समितिलाई सक्रिय भएर अघि बढ्न खेलकुदमन्त्री चौधरीको निर्देशन

एनओसी तदर्थ समितिलाई सक्रिय भएर अघि बढ्न खेलकुदमन्त्री चौधरीको निर्देशन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित