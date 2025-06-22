एक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा निक्लिए २१ सय बढी नाराजुलुस

६ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा एक वर्षमा २ हजार १४५ नारा जुलुस तथा विरोधका कार्यक्रमहरु भएको पाइएको छ ।
उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)को शान्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको काठमाडौ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै २ हजार १४५ वटा विरोधका कार्यक्रमहरु भएका हुन् ।
रानिपोखरीका प्रमुख तथा एआईजी टेकबहादुर तामाङ अनुसार जसमध्ये सबै भन्दा बढी १ हजार ३२६ धर्नाका कार्यक्रम भएका छन् ।
त्यसैगरी ३७८ वटा विरोध र्याली, ८१ तालाबन्दी, ९२ ज्ञापनपत्र, ७८ अनसन, ४१ पटक मसाल जुलुस, १०८ भेला, ४१ कोण सभा गरी २ हजार १४५ वटा विरोध कार्यायक्रम भएको एआईजी तामाङले बताए ।
