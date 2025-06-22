६ भदौ, काठमाडौं । मकवानपुरमा खोलाले बगाउँदा एक जना बेपत्ता भएका छन् ।
मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका-२ तल्लो छापका २५ वर्षीय विनोद बम्जन बेपत्ता भएका हुन् ।
सोही गाउँपालिका वडा नम्बर ७ सुकौराबाट घरतर्फ आउने क्रममा उनलाई कार्की खोलाले शुक्रबार अपरान्ह बगाएको हो ।
खोलामाथि आवतजावत गर्न ह्युपाइप राखिएको भए पनि एक्कासि बाढीको बहाव बढ्न जाँदा विनोदलाई खोलाले बगाएर बेपत्ता बनाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरी र स्थानीको सक्रियतामा उनको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
