+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विश्वज्योति हल आईएनआई फ्रेन्चाइजमा गाभियो

देशभर ५ मल्टिप्लेक्स र १० पर्दा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १९:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आइएनआईले जमलस्थित विश्वज्योति सिनेप्लेक्सलाई आफ्नो व्यवस्थापनअन्तर्गत लिएर पुनः ब्रान्डिङ गर्दै आइएनआई सिनेमाज-विश्वज्योति नाम दिने निर्णय गरेको छ।
  • विश्वज्योति सिनेप्लेक्ससँगै आइएनआई सिनेमाजले मुलुकभर ५ मल्टिप्लेक्स, १० पर्दा र १८६६ सिट संख्या पुगेको छ।
  • आइएनआईले फिल्म वितरण, मल्टिप्लेक्स डिजाइन, निर्माण र सिनेमा उपकरण आयातमा पनि संलग्न रहेको छ।

काठमाडौं । मुलुकको पुरानो र प्रतिष्ठितमध्येको फिल्म हल विश्वज्योति सिनेप्लेक्स मल्टिप्लेक्स चेन आईएनआईअन्तर्गत गाभिएको छ ।

आइएनआईले विज्ञप्ति जारी गर्दै जमलस्थित उक्त हल आफ्नो व्यवस्थापनअन्तर्गत आएको जनाएको छ ।

शुक्रबार आइएनआई सिनेमाजका तर्फबाट सीइओ एवं सह-संस्थापक गृहेन्द्र मुनाकर्मी र सीओओ एवं सह-संस्थापक सुरेन्द्रकुमार थापाले विश्वज्योतिका सीइओ रोहनसिंह सर्राफ र निर्देशक रिवाजसिंह सर्राफले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौतासँगै विश्वज्योति सिनेप्लेक्सलाई पुनः ब्रान्डिङ गर्दै आइएनआई सिनेमाज- विश्वज्योति नाम दिइनेछ ।

यससँगै मुलुकभर आइएनआई सिनेमाजका ५ मल्टिप्लेक्स, १० पर्दा र १८६६ वटा सिट संख्या पुगेको छ । डिसेम्बर २०१९ मा गोंगबुको ल्होत्से हल संचालनमा ल्याउँदै फ्रेन्चाइजीको सुरुवात भएको थियो ।

अहिले गोंगबुको ल्होत्सेसहित नयाँ बानेश्वरको एनबी सेन्टर, बुटवलको क्यूबक्स, सिमरामा केएसआर मल्टिप्लेक्सन संचालनमा छन् । आइएनआई अहिले फिल्म वितरण, मल्टिप्लेक्सको डिजाइन तथा निर्माण, सिनेमा उपकरण आयातमा पनि संलग्न छ ।

आईएनआई क्यूएफएक्सपछि मुलुकको दोस्रो ठूलो मल्टिप्लेक्स चेन हो ।

आईएनआई विश्वज्योति सिनेप्लेक्स
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग असन्तुष्ट गुरुङ : प्रदेशले आफ्नै हात काट्यो

मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग असन्तुष्ट गुरुङ : प्रदेशले आफ्नै हात काट्यो
सहकारी बैंक सञ्चालक समिति नै ऐन विपरीत, राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण 

सहकारी बैंक सञ्चालक समिति नै ऐन विपरीत, राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण 
साफ यू-१७ महिला च्याम्पिनयसिप : भुटान विरुद्ध नेपालको पुनरागमन जित

साफ यू-१७ महिला च्याम्पिनयसिप : भुटान विरुद्ध नेपालको पुनरागमन जित
‘सुखी नेपाली’ को लक्ष्यलाई चुनौती दिने सुदूर बाजुराको कुपोषण कथा

‘सुखी नेपाली’ को लक्ष्यलाई चुनौती दिने सुदूर बाजुराको कुपोषण कथा
विधान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ललितपुर जिल्ला मुवा थाई संघ गठन

विधान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ललितपुर जिल्ला मुवा थाई संघ गठन
चाइना एक्जिम बैंकको नेपाल एजेन्ट बैंकमा सानिमा

चाइना एक्जिम बैंकको नेपाल एजेन्ट बैंकमा सानिमा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित