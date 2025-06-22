वर्षा र पहिरोका कारण देशभरका प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध

७ भदौ, काठमाडौं । लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण देशका प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार राजधानी काठमाडौंमै पनि वर्षाका कारण सडक आवागमन प्रभावित भएको छ ।
शुक्रबारको भारी वर्षाले प्रभावित भएको कालिमाटी–बल्खु सडकखण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ ।
बागमती प्रदेशमा मकवानपुरका विभिन्न ठाउँमा पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजमार्ग र कान्तिलोकपथ सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ ।
सिन्धुलीको मिक्लेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रमा पनि अवरोध देखिएको छ । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ र ३ मा आएको बाढीले सडक क्षतिग्रस्त बनाएको छ भने उत्तरगया गाउँपालिका–५ नौविसे खण्डमा आवागमन एकतर्फी मात्र भइरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ, नवलपुर र लम्जुङका विभिन्न स्थानमा पहिरो र बाढीका कारण कालिगण्डकी करिडोर सडकखण्ड तथा पृथ्वी राजमार्ग एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा दाङको लमही–जाली खण्डमा आएको बाढीले राप्ती राजमार्ग एकतर्फी मात्र सञ्चालन भइरहेको छ ।
कोशी प्रदेशमा संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका–४ मा अकस्मात् वर्षाले सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ भने तेह्रथुमको लालिगुराँस नगरपालिका–९ तिङगुचेमा पहिरोका कारण सडक एकतर्फी मात्र चलिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–६ स्थित शिबगढ खण्डमा पहिरोले सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दार्चुलाको शैलेश्वरी गाउँपालिका–६ र ७ जोड्ने गुल्लैखर्क–दार्चुला सडकखण्ड पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।
वर्षा कारण पहिरो र विपदजन्य जोखिम रहेको भन्दै प्रहरीले सडक प्रयोग गर्दा वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न र सम्भावित जोखिमबाट सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4