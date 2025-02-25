ला लिगामा बार्सिलोनाको पुनरागमन जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ भदौ, काठमाडौं । साविक विजेता बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगामा लेभान्टे विरुद्ध ३-२ को पुनरागमन जित हासिल गरेको छ ।
गएराति भएको खेलमा पहिलो हाफमा २-० ले पछि परेको अवस्थाबाट बार्सिलोनाले दोस्रो हाफमा पुनरागमन गरेको हो ।
लेभान्टेका लागि इभान रोमेरोले १५औं मिनेटमा र जोसे लुइस मोरालेसले पहिलो हाफको इन्जुरी समयको सातौं मिनेटमा पेनाल्टी गोल गर्दै २–० को अग्रता दिलाएका थिए ।
दोस्रो हाफमा बार्सिलोनाले पुनरागमन गर्यो । पेड्रीले ४९औं मिनेटमा गोल गर्दै खेलमा फर्कने संकेत दिए । बार्सिलोनाका लागि फेरान टोरेसले ५२औं मिनेटमा बराबरी गोल गरे ।
इन्जुरी समयमा लामिन यामालको क्रसमा लेभान्टेका उनी एल्गेजाबालले आत्मघाती गोल गरेपछि बार्सिलोनाले ३-२ ले विजयी भयो ।
नयाँ सिजन बार्सिलोनाको यो लगातार दोस्रो जित छ । बार्सिलोना ६ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ ।
