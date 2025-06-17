+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा राप्ती गाउँपालिका दाङ जिल्लामा पहिलो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ८ गते ९:४२

६ भदौ, दाङ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नतिजामा दाङ जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये राप्ती गाउँपालिका पहिलो स्थानमा परेको छ ।

यसपटक घोराही उपमहानगरपालिका दोस्रो, बंगलाचुली गाउँपालिका तेस्रो र गढवा गाउँपालिका चौथो स्थानमा छन् ।

राप्ती गाउँपालिका जिल्लामा पहिलो बन्न सफल भएको यो लगातार दोस्रो वर्ष हो ।

राप्तीले यस वर्ष कूल ८७.२५ प्रतिशत अंक ल्याएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले शासकीय प्रबन्धमा ८, संगठन तथा प्रशासनमा ७, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ९, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा ९.७५, सेवा प्रवाहमा १३ अंक प्राप्त गरेको छ । यसैगरी न्यायिक कार्य सम्पादनमा ७, भौतिक पूर्वाधारमा ११, सामाजिक समावेशीकरणमा १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ७.५० र सहकार्य तथा समन्वयमा ५ अंक प्राप्त गरेको छ ।

दोस्रो भएको घोराही उपमहानगरपालिकाले कूल ८७, तेस्रो भएको बंगलाचुली गाउँपालिकाले ८६.५० र चौथो भएको गढवा गाउँपालिकाले ८६.२५ प्रतिशत  अंक प्राप्त गरेको छन् ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा १० सूचक र एक सय प्रश्नहरू राखिएका छन् । ती सूचकमा ९ देखि १६ अंकसम्मको पूर्णाङ्क तोकिएको हुन्छ ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, अन्त सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायतका कानुनले तोकेका कार्य, जिम्मेवारी र उपलब्धिका आधारमा स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहको सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ अनुसार सो नतिजा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी आ–आफ्नो वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ ।

राप्ती गाउँपालिका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राप्ती गाउँपालिकाका वडा सदस्य रावतको निधन, आज शोक बिदा

राप्ती गाउँपालिकाका वडा सदस्य रावतको निधन, आज शोक बिदा
मनसुन सक्रिय भएसँगै दाङका गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका विद्यालय बन्द

मनसुन सक्रिय भएसँगै दाङका गढवा र राप्ती गाउँपालिकाका विद्यालय बन्द
वृक्षरोपणको लागि खाली जग्गा खोज्दै राप्ती गाउँपालिका

वृक्षरोपणको लागि खाली जग्गा खोज्दै राप्ती गाउँपालिका
राप्ती गाउँपालिकामा ८ सय बढी मजदुरको निःशुल्क दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य परीक्षण

राप्ती गाउँपालिकामा ८ सय बढी मजदुरको निःशुल्क दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य परीक्षण
श्रमिकको निःशुल्क मेडिकल बीमा गरिदिने राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टको घोषणा

श्रमिकको निःशुल्क मेडिकल बीमा गरिदिने राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टको घोषणा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित