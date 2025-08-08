सन्यास लिइसकेका हलिउड स्टार डेनियल डे-लुईस फिल्ममा फर्किए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विश्वप्रसिद्ध हलिउड अभिनेता डेनियल डे-लुइसले ८ वर्षको अवकाशपछि छोरा रोनान डे-लुइस निर्देशित इन्डी ड्रामा फिल्म 'एनिमोन'बाट अभिनयमा फर्किएका छन्।
- फिल्म 'एनिमोन' सेप्टेम्बर २६ देखि अक्टोबर १३ सम्म हुने न्यूयोर्क फिल्म फेस्टिभलमा प्रिमियर हुने तयारीमा छ।
- डे-लुइसले फिल्म रिलिज हुनुभन्दा अघि विज्ञप्ति जारी गर्दै अब अभिनेताको रूपमा काम नगर्ने निजी निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन्।
लस एन्जलस । ‘मेथड एक्टिङ’का विश्वचर्चित हलिउड अभिनेता डेनियल डे-लुइस अभिनयमा फर्किएका छन् । यसअघि अभिनयबाट सन्यासको घोषणा गरेका उनी छोराले निर्देशन गरेकोइन्डी ड्रामा फिल्म ‘एनिमोन’बाट फर्किएका हुन् ।
यो फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । भावनात्मक र दर्शकीय मनोविज्ञानलाई रुचिकर लाग्ने फिल्मको पहिलो झलकमा मध्यम उमेरका मानिस (सन बीन) को कथालाई पछ्याउँछ, उत्तरी इङ्गल्याण्डको जंगलमा यात्राको लागि निस्कन्छ, जहाँ ऊ आफ्नो टाढा बसेको सन्यासी भाइ (डे-लुइस)लाई भेट्न खोज्दैछ ।
फोकस फिचर्सको यो फिल्म सेप्टेम्बर २६ देखि अक्टोबर १३ सम्म आयोजना हुने ‘न्यूयोर्क फिल्म फेस्टिभल’मा प्रिमियर हुने तयारीमा छ । यो फिल्मबाट ८ वर्षको ‘अवकास’पछि अभिनेता लुईस फिल्ममा फर्किदैछन् ।
यो फिल्म लुईसका छोरा रोनान डे-लुईसको फिचर निर्देशकीय डेब्यू हो । यसलाई दुवै जनाले सह-लेखन गरेका थिए ।
सन् २०१७ को फिल्म ‘फ्यान्टम थ्रेड’पछि ‘एनिमोन’ डे-लुईसको पहिलो फिचर फिल्म हो । फिल्म रिलिज हुनुभन्दा अघि अभिनेताले एक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए : डेनियल डे-लुईस अब अभिनेताको रूपमा काम गर्ने छैनन् । उनी धेरै वर्षदेखि आफ्ना सबै सहयोगीहरू र दर्शकहरूप्रति अत्यन्तै आभारी छन् । यो एक निजी निर्णय हो ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4