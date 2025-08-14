+
दलाल र बिचौलियाहरू अब माओवादीमा रहन पाउँदैनन् : प्रचण्ड

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ८ गते १६:२२

  • नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिचौलियासँग सम्बन्ध राख्नेहरूलाई पार्टीमा स्थान नदिने दाबी गरेका छन्।
  • प्रचण्डले पार्टीलाई समाजवादतर्फ रुपान्तरण गर्न उत्पादन सघर्षलाई आधार बनाउने र ‘युद्ध होइन, उत्पादन संघर्ष’ अभियान अघि बढाउने बताए।
  • उनले दलाल, नोकरशाही र बिचौलियाको साथमा पार्टी रहन नसक्ने र सहकारी आन्दोलनलाई जनमुखी र समाजवादी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

८ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिचौलियासँग सम्बन्ध राख्नेहरूलाई पार्टीमा स्थान नदिने दाबी गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र नै नेपालमा समाजवाद निर्माण गर्ने सम्भावना बोकेको पार्टी भएको उनको दाबी छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न आर्थिक उत्पादन विभागको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पार्टीका कतिपय नेताहरू दलाल पुँजीवाद, बिचौलिया र चन्दा प्रवृत्तिमा फसेको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीका कतिपय नेताहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि समाजवादी बन्नुपर्नेमा बिचौलिया टाइपका, दलाल टाइपका बनेका कारण त्यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीलाई कमजोर बनाइरहेको छ । अब पार्टीका हरेक सदस्यले सोच र शैली दुवैमा आमूल परिवर्तन गर्नैपर्छ ।’

यस्तो प्रवृति लामो समय माओवादी पार्टीमा रहिरहन नसक्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रलाई समाजवादतर्फ रुपान्तरण गर्ने आधार उत्पादन सघर्ष हुने उनले बताए ।

उनल भने, ‘हामी समाजवादको यात्रातर्फ जाँदैछौं भने यसको मूल आधार उत्पादन हो। उत्पादन सघर्षमा सिँगो पार्टी केन्द्रित नभइ समाजवाद सम्भव हुँदैन ।’

हेटौंडा महाधिवेशनले लिएको ‘युद्ध होइन, उत्पादन संघर्ष’ भन्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन, समुदायमा फर्किन र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न अभियान चलाउने बताए ।

कृषि, उद्योग, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता स्थानीय सम्भावनामा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र समाजवादको भ्रुण हुने भन्दै उनले सहकारी आन्दोलनलाई पनि जनमुखी र समाजवादी मार्गमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारमा रहँदा दलाल, नोकरशाही र बिचौलियाका विरूद्व शुसासन,  सामाजिक न्याय र समृद्विको लडाइँ लडेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्र त्यस्ता बोकेकाहरूको साथमा रहन नसक्ने बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रचण्ड
प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
