+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आकर्षक मूल्यमा दिपलको नयाँ एसयूभी ‘एस०५’, १०० बढी बुकिङ

आकर्षक डिजाइन, अत्याधुनिक फिचर र प्रतिस्पर्धी मूल्यसाथ प्रस्तुत गरिएको एस०५ शोको केही दिनमै १ सयभन्दा बढी युनिट बुकिङ भएपछि दिपल ब्रान्डप्रतिको ग्राहकको विश्वास र आकर्षण स्पष्ट देखिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ८ गते १८:३१

८ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा जारी अटोमोबाइल मेला ‘नाडा अटो शो २०२५’ मा विद्युतीय गाडी (ईभी) ब्रान्ड दिपलले आफ्नो नवीनतम एसयूभी ‘एस०५’ सार्वजनिक गर्दै बजारमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।

आकर्षक डिजाइन, अत्याधुनिक फिचर र प्रतिस्पर्धी मूल्यसाथ प्रस्तुत गरिएको एस०५ शोको केही दिनमै १ सयभन्दा बढी युनिट बुकिङ भएपछि दिपल ब्रान्डप्रतिको ग्राहकको विश्वास र आकर्षण स्पष्ट देखिएको छ ।

एमएडब्ल२ वृद्धिद्वारा नेपाली बजारमा भित्र्याइएको दिपलले आफ्नो स्टलमा ‘फ्लाइङ कार’ को अनौठो प्रदर्शनीदेखि नयाँ गाडी सार्वजनिकसम्मका गतिविधिले अवलोकनकर्ताको बाक्लो भिड तानिरहेको छ ।

दिपलकी सेल्स अफिसर ऋतु भट्टराईका अनुसार नयाँ एस०५ लन्चले कम्पनीको उत्पादन लाइनअपलाई थप मजबुत बनाएको छ र ग्राहकबाट प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रियाले बजारमा यसको सफल भविष्यको संकेत गरेको छ ।

सबैको नजरमा नयाँ ‘दिपल एस०५’

यस वर्षको नाडा अटो शोको मुख्य आकर्षणमध्ये एक बनेको दिपल एस०५ एक फिचर लोडेड कम्प्याक्ट एसयूभी हो । ४८ लाख ९९ हजार रुपैयाँको आकर्षक मूल्यमा सार्वजनिक गरिएको यस गाडीको अधिकतम भेरिएन्टलाई ५८ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । एक पटकको फुल चार्जमा नेपाली सडकमा ४ सय ५ किलोमिटरको प्रभावशाली रेन्ज दिने यो गाडीमा ५६.१ किलोवाट–आवर क्षमताको ब्याट्री र ९९ किलोवाटको शक्तिशाली मोटर जडान गरिएको छ ।

यसको विशेषता यतिमै सीमित छैन । गाडीमा पार्किङ एसिस्ट, मेमोरी सिट, हिटिङ र कुलिङ दुवै सुविधा भएको सिट र हेड–अप डिस्प्ले जस्ता प्रिमियम फिचरहरू छन्, जसले ड्राइभिङलाई आरामदायी र सुरक्षित बनाउने कम्पनीको दाबी छ ।

नेपाली बाटोको अवस्था ध्यानमा राख्दै यसमा १८० एमएम को ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिइएको छ । साथै, ४ सय ९२ लिटरको विशाल बुट स्पेस र १ सय ५९ लिटरको फ्रंक (अगाडिको डिक्की) स्पेसले यसलाई पारिवारिक यात्राका लागि निकै व्यावहारिक बनाएको कम्पनीको भनाइ छ ।

दिपलका अन्य आकर्षक मोडेल र नाडा विशेष अफर

एस०५ ले सर्वाधिक चर्चा बटुलिरहँदा दिपलले आफ्ना अन्य सफल मोडेलहरू पनि आकर्षक अफर सहित प्रदर्शनमा राखेको छ ।

दिपल एस०७

दिपलको यो प्रिमियम एसयूभी दुई भेरिएन्टमा उपलब्ध छ । यसको सुरुवाती मूल्य ७४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ भने लामो रेन्ज दिने भेरिएन्टको मूल्य ८४ लाख ९९ हजाररुपैयाँ रहेको छ । नाडाका अवसरमा यसको खरिदमा कम्पनीले ५ वर्षको औनरसिप अफर र आकर्षक पे–ब्याक योजना ल्याएको छ ।

दिपल एल०७

सेडान गाडी रुचाउनेहरूका लागि दिपल एल०७ उत्कृष्ट विकल्प हो । यसको डिजाइन र पर्फर्मेन्सलाई निकै रुचाइएको छ । यसको बजार मूल्य ६७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

दिपल ई०७

आफ्नो बनावट परिवर्तन गर्न सक्ने (ट्रान्सफर्मेबल) सुविधा भएको यो भविष्यमुखी एसयूभीले सबैको ध्यान खिच्ने कम्पनीले जनाएको छ । यो विशेष गाडीको मूल्य १ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

लुमिन

सहरी क्षेत्रका लागि सानो, सुन्दर र किफायती गाडी खोज्नेहरूका लागि दिपलले ‘लुमिन’ प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौं जस्ता सहरका लागि अत्यन्त उपयुक्त यो गाडीको नाडा विशेष मूल्य केवल २३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।’

किन बन्यो दिपल रोजाइको ब्रान्ड ?

सेल्स अफिसर भट्टराईका अनुसार दिपलको लोकप्रियता पछाडि यसको १ सय ६३ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक ब्रान्ड ‘चांगन’ को विरासत र विश्वास जोडिएको छ । यसका साथै दिपलका गाडीहरूको आकर्षक र भविष्यमुखी डिजाइन, उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स र अत्याधुनिक फिचरहरूले यसलाई बजारमा फरक पहिचान दिएको उनको भनाइ छ ।

आकर्षक मूल्य एसयूभी ‘एस०५ दिपल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित