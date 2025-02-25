नेपाल कबड्डी लिगका लागि खेलाडी दर्ता सोमबारसम्म

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कबड्डी लिग (एनकेएल) सिजन–२ का लागि खेलाडी दर्ता भोलि सोमबार (२५ अगस्ट) सम्म खुला रहने भएको छ।
आयोजक एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्टले स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीको बढ्दो चासोका कारण दर्ता अवधि लम्ब्याएको हो।
प्रमुख अमितकुमार बेगानीका अनुसार उपत्यका, मोफसल र विदेश सबैतिरबाट धेरै आवेदन आएकाले इच्छुक कसैलाई पनि अवसर छुट्न नदिन सोमबारलाई अन्तिम दिन तोकिएको हो।
दर्ता भएका खेलाडीलाई फ्रेन्चाइज टिमले ड्राफ्टमार्फत चयन गर्नेछन्। दर्ता प्रक्रिया यसअघि ८ जुलाईमा सुरु भएको थियो। सिजन–२ को मिति चाँडै सार्वजनिक गरिनेछ।
एनकेएलको पहिलो सिजन गत जनवरीमा सम्पन्न भएको थियो, जसमा जनकपुर नाइट्सले काठमाडौंलाई हराएर उपाधि जितेको थियो।
पहिलो संस्करणमा नेपालसहित पाँच देशका खेलाडीले भाग लिएका थिए।
