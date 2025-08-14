‘मलाई गाउँले रोलमा कम्फर्टेबल लाग्न थालेको छ’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेत्री नीति शाहले अनलाइनखबर स्टुडियोमा ‘कोशेढुंगा’ फिल्मको निलिमा पात्र निभाउन भैंसी, बाख्रालाई खुवाइन्, दूध दोइन् र घाँस काटिन् भने।
- नीतिले भनिन्, 'मेरो लागि यो रोल चुनौतिपूर्ण, रोचक र राम्रो अवसर पनि थियो' र निलिमा पात्र निभाउन उनलाई कोशेढुंगाको सुटिङमा रमाइलो लागेको थियो।
- सहरमा जन्मिएकी नीतिको लागि गाउँले जीवनको अनुभव नयाँ थियो र उनले यो पात्र स्मरणीय हुने आशा व्यक्त गरिन्।
