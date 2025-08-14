+
English edition
+
पशुपति क्षेत्र अवलोकनमा पुगे पर्यटनमन्त्री

मन्दिर दर्शन गर्न आउने जो कोहीलाई पनि छिटोछरितो तथा व्यवस्थित रूपमा दर्शन गर्न पाउने वातावरण कायम गर्न कोषका कर्मचारीलाई मन्त्री पाण्डेले आवश्यक निर्देशन दिए ।

अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १० गते १४:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले हरितालिका तिजमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर अवलोकन गरेका छन्।
  • मन्त्री पाण्डेले दर्शनार्थीलाई सहज वातावरण मिलाउन कोषका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन्।
  • दर्शनार्थीले यस वर्ष बढी सहज र व्यवस्थित वातावरणमा पूजा–दर्शन गर्न पाएको अनुभव सुनाउँदै प्रशंसा गरेका छन्।

१० भदौ, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्यक्ष बद्री पाण्डेले हरितालिका तिजका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर अवलोकन गरेका छन् ।

मन्त्री पाण्डेले पशुपतिनाथ पुगेर दर्शनार्थीहरूसँग संवाद गर्दै त्यहाँको व्यवस्था र अवस्थाबारे चासो देखाए । उनले दर्शनका लागि भक्तजनलाई सहज वातावरण मिलाउन कोषले गरेको प्रयासप्रति सन्तोष व्यक्त गरे ।

मन्दिर दर्शन गर्न आउने जो कोहीलाई पनि छिटोछरितो तथा व्यवस्थित रूपमा दर्शन गर्न पाउने वातावरण कायम गर्न कोषका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिए ।

पशुपति मन्दिर पुगेका भक्तजनको सहज पूजाअर्चना सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिएका मन्त्री पाण्डेले शान्ति–सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूसँग समेत प्रत्यक्ष जानकारी लिए ।

यस वर्ष विगतका तुलनामा बढी सहज र व्यवस्थित वातावरणमा पूजा-दर्शन गर्न पाएको अनुभव सुनाउँदै दर्शनार्थीले कोष, सुरक्षाकर्मी तथा व्यवस्थापकीय निकायको कार्यको प्रशंसा गरेका छन् ।

 

पशुपति बद्री पाण्डे हरितालिका तिज
प्रतिक्रिया

