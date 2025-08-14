News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपथ्यका मुख्य गायक अमृत गुरुङ माल्टामा हिँड्दा स्थानीय वृद्ध कलाकार बेनी ग्रिमाले नेपथ्यको गीत गाइरहेका थिए।
काठमाडौं । अहिले नेपथ्य ब्याण्ड युरोप टुरमा निस्केको छ । यही सिलसिलामा हालै मात्र नेपथ्य माल्टाको राजधानी भ्यालेटा पुगेको छ । जहाँ नेपथ्यले आज प्रस्तुति दिँदै छ।
प्राय: नेपथ्यका मुख्य गायक अमृत गुरुङ घुमिरहन्छन् । त्यही क्रममा उनी माल्टाको राजधानीमा साँझ पख हिँडिरहेका थिए । उनलाई एउटा अपरिचित आवाजले तान्यो ।
त्यहाँ स्थानीय वृद्ध कलाकारले नेपथ्यकै गीत गाइरहेको थियो-तालको माछा कोही गन्न सक्दैन, तालको माछा कोही गन्न सक्दैन…
अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यस समयको भिडिओ भाइरल भइरहेको छ । जहाँ ती वृद्ध गायक बाटोमा बस्किङ गरिरहेका छन् भने हरियो सर्ट, चस्मा र ब्यागमा सजिएका अमृत रमाइलो मानिरहेका छन् ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म harrypoudel31 युजरआईडीबाट टिकटकमा हालिएको भिडियोमा १४ लाख बढी भ्युज गएको छ । त्यस्तै त्यो पललाई अमृत गुरुङले आफ्नो फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेका छन् । जहाँ यसबेलासम्म ३१ हजार बढी रियाक्सन र साढे ६ लाख बढी भ्युज आइसकेको छ ।
यो घटनालाई त्यहाँको स्थानीय सञ्चार माध्यम माल्टा डेलीले समेत कभर गरेको छ । जहाँ ती वृद्ध गायक बेनी ग्रिमा भएको उल्लेख छ । जो धेरै भाषाहरूमा गीत गाउने एक लोकप्रिय ‘स्ट्रिट म्युजिसियन’ अर्थात सडकमा गीत गाउँदै हिँड्ने कलाकार हुन् ।
ग्रिमाले नेपथ्यको गीत गाइरहँदा प्रस्तुति हेर्न धेरै मानिसहरूको जम्मा भएको देखिन्छ ।
