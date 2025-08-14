+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बागमतीमा हेल्मेट नलगाउने दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकलाई इन्धन नदिन मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ११ गते १७:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकले हेल्मेट नलगाए इन्धन नदिन निर्देशन दिएका छन्।
  • मुख्यमन्त्री बानियाँले 'नो हेल्मेट, नो फ्युल' नीति लागू गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
  • नेपाल आयल निगम र पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनलाई इन्धनका लागि हेल्मेट अनिवार्य अभियान सञ्चालन गर्न पत्राचार गर्न भनिएको छ।

११ भदौ, हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले दुई पाङ्ग्रे सवारीमा चालकले हेल्मेट नलगाएको पाइए इन्धन नदिन निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बुधबार मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै बानियाँले इन्धन लिन आएका सवारीका चालकले हेल्मेट नलगाएको अवस्थामा इन्धन नदिन निर्देशन दिएका हुन् ।

बागमतीमा बढ्दो सवारी र दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न हेल्मेटको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने मातहतका निकायको राय, सुझावपछि बानियाँले ‘नो हेल्मेट, नो फ्युल’को नीति अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

दुई पाङ्ग्रे सवारीका चालकले हेल्मेट अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाईका साथ पालना गर्ने/गराउने र हेल्मेट नलगाई इन्धन लिन आएमा त्यस्तो सवारीलाई इन्धन नदिने अर्थात् इन्धनका लागि हेल्मेट अनिवार्य अभियान कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

अभियान कार्यान्वयनका लागि नेपाल आयल निगम र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन बागमती प्रदेशमा पत्राचार गर्ने, इन्धनका लागि हेल्मेट अनिवार्य अभियानको निगरानी गर्न/गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र सुरक्षा निकायहरूमा पत्राचार गर्न निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन प्रदेशले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी पेट्रोल पम्पहरूमा इन्धनका लागि हेल्मेट अनिवार्यको सन्देशमूलक बोर्ड (निश्चित आकार र त्यसभित्र रहने विषय र बोर्ड राख्ने स्थान यकिन निर्णय गरी) राख्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय चितवनले प्रदेश भित्रको सवारी दुर्घटनाको अवस्था र कारणहरू बारेमा प्रस्तुतीकरण राखेको थियो । मुख्यमन्त्री बानियाँले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई परिचालित भई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिए ।

उनले सवारी चालकको मादक पदार्थ र लागू पदार्थ सेवनको परीक्षणलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन पनि सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारी, प्रदेशका प्रमुख सचिव भुपाल बराल, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयकासचिव विरेन्द्रकुमार भारती, बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी अरुण पौडेल, बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआइजी अञ्जनीकुमार पोखरेल, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएन बागमती प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन कार्की, बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीलगायत सहभागी थिए ।

बागमती प्रदेश हेल्मेट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

थाहा नगरपालिका पूर्ण संस्थागत सुत्केरी पालिका घोषित

थाहा नगरपालिका पूर्ण संस्थागत सुत्केरी पालिका घोषित
सबै जातजातिको भाषा संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व : मुख्यमन्त्री बानियाँ

सबै जातजातिको भाषा संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व : मुख्यमन्त्री बानियाँ
गतवर्ष शपथ खानै लाग्दा मन्त्री खोसियो, अहिले बाजी मारे

गतवर्ष शपथ खानै लाग्दा मन्त्री खोसियो, अहिले बाजी मारे
बागमतीका नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले लिए शपथ

बागमतीका नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले लिए शपथ
कांग्रेसको किचलोले बागमतीमा फुकेन मन्त्री नियुक्तिको गाँठो

कांग्रेसको किचलोले बागमतीमा फुकेन मन्त्री नियुक्तिको गाँठो
बागमती प्रदेशका ५ सचिवको सरुवा

बागमती प्रदेशका ५ सचिवको सरुवा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित