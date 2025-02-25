एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगमा एपीएफले अल नासरसँग खेल्दै*

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१४ भदौ, काठमाडौं । एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत समूह बी को आफ्नो अन्तिम खेलमा एपीएफ क्लबले *आइतबार साउदी अरेबियाको अल नासरसँग खेल्दैछ ।
खेल उज्वेकिस्तानको क्वार्सीस्थित मार्काजिय स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार साँझ सवा ६ बजे सुरु हुनेछ ।
लगातार दुई खेलमा पराजित भएको एपीएफ अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना सकिइसकेको छ । भोलिको खेलमा एपीएफ सान्त्वना जितको खोजीमा हुनेछ ।
एपीएफ पहिलो खेलमा उज्बेकिस्तानको नासाफ पीएफसीसँग ३-० गोलअन्तरले पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा थाइ क्लब कलेज अफ एसियन स्कोलार्ससँग ५-० ले पराजित भएको थियो ।
अल नासर पनि पहिलो खेलमा थाइ क्लबसँग २-० ले तथा दोस्रो खेलमा नासाफसँग पराजित भएको थियो । अल नासर पनि सान्त्वना जितको खोजीमा हुनेछ ।
प्रारम्भिक चरणमा रहेका ५ समूहबाट शीर्ष हुने टोलीहरू तथा ५ मध्ये एक उत्कृष्ट उपविजेताले अघिल्लो चरणमा स्थान बनाउने छ ।
*यसअघि एपीएफको खेल भोलि हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ – सं
