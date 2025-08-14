विधायन समितिमा कुलिङ पिरियडबारे छलफल

१४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको बैडकमा निजामति सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमाथि छलफल जारी छ ।
आज बिहान १० बजेदेखि समितिको कक्षमा सुरु भएको बैठकमा सांसदहरुले कुलिङ पिरियडबारे प्रश्न गरेका थिए ।
बैठकमा सांसदहरुले कर्मचारीमा कुलिङ अफ पिरियड राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे छलफल गर्दै यसलाई टुंग्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
बैठकमा सांसद आनन्दप्राद ढुंगानाले कुलिङ पिरियर २ वर्षको राख्नु पर्ने बताएका थिए । यस्तै, गंगा बेलबासेको पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने भनाइ छ । उनले छानबिन समिति र प्रतिनिधि सभाले राख्नुपर्छ भनेकोले त्यसअनुसार जानुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा राधेश्याम पासवानले पनि प्रतिनिधि सभाको गल्ती नदोहोउने भन्दै कुलिङ अफ पिरियड राखेर जानुपर्ने बताए । अर्का सांसद तारामान स्वाँरले कुलिङ पिरियड राखेरै जानुपर्छ बताउँदै दायाँबायाँ नगरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
सांसदहरुले कुलिङ पिरियडमा छलफल गर्न थालेपछि थप तयारीका लागि भन्दै बैठक स्थगित गरिएको छ । अनौपचारिक छलफलपछि पुन: बैठकमा यसैबारे छलफल हुनेछ ।
