विधायन समितिमा कुलिङ पिरियडबारे छलफल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते १३:३६

१४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको बैडकमा निजामति सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमाथि छलफल जारी छ ।

आज बिहान १० बजेदेखि समितिको कक्षमा सुरु भएको बैठकमा सांसदहरुले कुलिङ पिरियडबारे प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकमा सांसदहरुले कर्मचारीमा कुलिङ अफ पिरियड राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे छलफल गर्दै यसलाई टुंग्याउनु पर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा सांसद आनन्दप्राद ढुंगानाले कुलिङ पिरियर २ वर्षको राख्नु पर्ने बताएका थिए । यस्तै, गंगा बेलबासेको पनि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने भनाइ छ । उनले छानबिन समिति र प्रतिनिधि सभाले राख्नुपर्छ भनेकोले त्यसअनुसार जानुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा राधेश्याम पासवानले पनि प्रतिनिधि सभाको गल्ती नदोहोउने भन्दै कुलिङ अफ पिरियड राखेर जानुपर्ने बताए । अर्का सांसद तारामान स्वाँरले कुलिङ पिरियड राखेरै जानुपर्छ बताउँदै दायाँबायाँ नगरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

सांसदहरुले कुलिङ पिरियडमा छलफल गर्न थालेपछि थप तयारीका लागि भन्दै बैठक स्थगित गरिएको छ । अनौपचारिक छलफलपछि पुन: बैठकमा यसैबारे छलफल हुनेछ ।

विधायन सिमिति
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित