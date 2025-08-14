+
कुलिङ पिरियड गडबडी : संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयका सचिवको असन्तुष्टि

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते १४:२२

१४ भदौ, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले कुलिङ पिरियडको गडबडीबारे संसदीय छनबिन बिशेश समितिको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन ब्यबस्थापन समितिको बैठकमा उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

‘उक्त विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा म र मेरो मातहतको कर्मचारीको संलग्नता थिएन,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँ हामीलाई पनि निशाना बनाइएको छ । त्यसमा असहमति छ ।’

