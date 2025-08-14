जनकपुरको झण्डाचोकमा दुई समुदायबीच झडप, चार सेल अश्रुग्यास प्रहार

१४ भदौ, जनकपुरधाम । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २० झण्डाचोकमा गणेश पूजाको मूर्ति विसर्जनलाई लिएर हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच झडप भएको छ ।
मूर्ति विसर्जनको लागि मुस्लिम बस्तीबाट लैजाने क्रममा दुई समुदायबीच विवाद उत्पन्न हुँदा दुवै पक्षबीच ढुङ्गामुढासँगै झडप भएको हो ।
झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चार सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी बरुणबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
अहिले त्यहाँको अवस्था तनावग्रस्त छ । कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बाक्लो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
झडपमा घाइते भएकाको विवरण अहिलेसम्म प्रहरीसमक्ष नआएको डीएसपी सिंहले बताए ।
