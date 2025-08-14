+
जनकपुरको झण्डाचोकमा दुई समुदायबीच झडप, चार सेल अश्रुग्यास प्रहार

मूर्ति विसर्जनको लागि मुस्लिम बस्तीबाट लैजाने क्रममा  दुई समुदायबीच  विवाद उत्पन्न हुँदा दुवै पक्षबीच ढुङ्गामुढासँगै झडप भएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते १६:४८
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका २० देवपुरारुपैठाको झण्डाचोकको अवस्था

१४ भदौ, जनकपुरधाम । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २०  झण्डाचोकमा गणेश पूजाको मूर्ति विसर्जनलाई लिएर हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच झडप भएको छ ।

मूर्ति विसर्जनको लागि मुस्लिम बस्तीबाट लैजाने क्रममा  दुई समुदायबीच  विवाद उत्पन्न हुँदा दुवै पक्षबीच ढुङ्गामुढासँगै झडप भएको हो ।

झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चार सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी बरुणबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

अहिले त्यहाँको अवस्था तनावग्रस्त छ । कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बाक्लो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

झडपमा घाइते भएकाको विवरण अहिलेसम्म प्रहरीसमक्ष नआएको डीएसपी सिंहले बताए ।

जनकपुरको झण्डा चोक
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित