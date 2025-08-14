ओलीलाई लिङ्देनको चुनौती : आवश्यक परे झापा-५ बाटै चुनाव लडौंला

१४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थासहित निर्वाचनमा सहभागी हुन चुनौती दिएका छन् ।
शनिबार झापाको बिर्तामोडमा राप्रपाको जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘जनतामा धेरै नै लोकप्रिय छु भन्ने लागेको भए संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा प्रतिष्पर्धा गर्न’ चुनौती दिए ।
आवश्यक परे झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचन लड्ने पनि उनले आग्रह गरे ।
‘अस्ति प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकर्तालाई ब्रिफिङ गर्ने बेलामा भन्नुभएछ । अब त्यो राजेन्द्र लिङदेन भन्ने मान्छेले झापामा कहाँबाट जित्दो रहेछ हेरौँला भन्नुभएछ,’ लिङ्देनले अघि भने, ‘… एउटा सांसद जित्नु मात्रै मेरो उद्देश्य होइन । समयले खोजेछ भने झापा ५ टाढा होइन, राजेन्द्र लिङदेन त्यहाँ गएर लड्न सक्छ ।’
उनले आफू सांसद मात्रै होइन वडाको सदस्य नै नभइ मर्न तयार रहेको पनि सुनाए ।
‘म आजबाट यहाँबाटै शालिनतापूर्वक जवाफ के दिन चाहन्छु भने हाम्रो केही सहकार्य भयो । राजेन्द्र लिङदेन एउटा सांसद जित्नु र नजित्नु भन्दा माथि छ भन्नेकुरा उहाँले बुझिदिनुपर्छ,’ लिङ्देनले भने, ‘म सांसद त के बाँकी जीवन एउटा वडाको सदस्य नभएर मर्न तयार छु तर यो भ्रष्ट व्यवस्थाको विरुद्ध उभिन्छु भनेर आएको हुँ । म आगामी दिनमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद हुन्छु की हुन्न भनेर हिँडेको मान्छे होइन । एउटा सांसद जित्नु मात्रै मेरो उद्देश्य होइन । समयले खोजेछ भने झापा ५ टाढा होइन, राजेन्द्र लिङदेन त्यहाँ गएर लड्न सक्छ ।’
