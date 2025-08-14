+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ओलीलाई लिङ्देनको चुनौती : आवश्यक परे झापा-५ बाटै चुनाव लडौंला

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते १८:१०

१४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थासहित निर्वाचनमा सहभागी हुन चुनौती दिएका छन् ।

शनिबार झापाको बिर्तामोडमा राप्रपाको जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘जनतामा धेरै नै लोकप्रिय छु भन्ने लागेको भए संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा प्रतिष्पर्धा गर्न’ चुनौती दिए ।

आवश्यक परे झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट निर्वाचन लड्ने पनि उनले आग्रह गरे ।

‘अस्ति प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकर्तालाई ब्रिफिङ गर्ने बेलामा भन्नुभएछ । अब त्यो राजेन्द्र लिङदेन भन्ने मान्छेले झापामा कहाँबाट जित्दो रहेछ हेरौँला भन्नुभएछ,’ लिङ्देनले अघि भने, ‘… एउटा सांसद जित्नु मात्रै मेरो उद्देश्य होइन । समयले खोजेछ भने झापा ५ टाढा होइन, राजेन्द्र लिङदेन त्यहाँ गएर लड्न सक्छ ।’

उनले आफू सांसद मात्रै होइन वडाको सदस्य नै नभइ मर्न तयार रहेको पनि सुनाए ।

‘म आजबाट यहाँबाटै शालिनतापूर्वक जवाफ के दिन  चाहन्छु भने हाम्रो केही सहकार्य भयो । राजेन्द्र लिङदेन एउटा सांसद जित्नु र नजित्नु भन्दा माथि छ भन्नेकुरा उहाँले बुझिदिनुपर्छ,’ लिङ्देनले भने, ‘म सांसद त के बाँकी जीवन एउटा वडाको सदस्य नभएर मर्न तयार छु तर यो भ्रष्ट व्यवस्थाको विरुद्ध उभिन्छु भनेर आएको हुँ । म आगामी दिनमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद हुन्छु की हुन्न भनेर हिँडेको मान्छे होइन । एउटा सांसद जित्नु मात्रै मेरो उद्देश्य होइन । समयले खोजेछ भने झापा ५ टाढा होइन, राजेन्द्र लिङदेन त्यहाँ गएर लड्न सक्छ ।’

केपी शर्मा ‌ओली राजेन्द्र लिङ्देन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिंगै नेपाल बन्छ, कर्णाली बन्छ, हामी बनाउँछौं : प्रधानमन्त्री

सिंगै नेपाल बन्छ, कर्णाली बन्छ, हामी बनाउँछौं : प्रधानमन्त्री
ओली–देउवालाई गगनको सुझाव- बाहिरबाट ढुंगा हानेका छन्, गाडी दुर्घटनामा नपरोस्

ओली–देउवालाई गगनको सुझाव- बाहिरबाट ढुंगा हानेका छन्, गाडी दुर्घटनामा नपरोस्
युवाहरू तयार भए पद छाड्न तयार छु : प्रधानमन्त्री ओली

युवाहरू तयार भए पद छाड्न तयार छु : प्रधानमन्त्री ओली
मिश्रीको दौडधुप : प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो, परराष्ट्रमन्त्रीसँग द्विपक्षीय मुद्दाको समीक्षा

मिश्रीको दौडधुप : प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो, परराष्ट्रमन्त्रीसँग द्विपक्षीय मुद्दाको समीक्षा
बहुविवाहसम्बन्धी कानुन कुनै हालतमा आउँदैन : प्रधानमन्त्री ओली

बहुविवाहसम्बन्धी कानुन कुनै हालतमा आउँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय समकक्षी मोदीको निम्तो

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय समकक्षी मोदीको निम्तो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित