क्याम्ब्रियन गस्ती अभ्यासमा सहभागी हुन लन्डन पुग्यो नेपाली सेनाको टोली

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते १८:१४

लन्डन । संयुक्त अधिराज्यको वेल्स राज्यमा हुने क्याम्ब्रियन गस्ती अभ्यासका लागि नेपाली सेनाको टोली लन्डन आइपुगेको छ ।

नेपाली सेनाका मेजर कसम श्रेष्ठ र क्याप्टेन वीरेन्द्र मलासीको नेतृत्वमा १० जनाको टोली शनिबार बिहान लन्डन आएको हो । टोलीलाई लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारी कर्णेल अनुप शाहले हिथ्रो विमानस्थलमा स्वागत गरे ।

एक्सरसाइज क्याम्ब्रियन पट्रोल ब्रिटिश सेनाको प्रमुख गस्ती अभ्यास कार्यक्रम हो । मुख्यालय १६० औं (वेल्स) ब्रिगेडद्वारा वेल्समा आयोजना गरिने उक्त अभ्यास ३ देखि १२ अक्टोबर २०२५ सम्म तय छ ।

यो अभ्यास ६० वर्ष बढी समयदेखि सञ्चालन भइरहेको छ । यस अभ्यासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरूलाई पनि भाग लिन प्रोत्साहित गरिन्छ जसअनुसार नेपाली सेनाले पनि सहभागिता जनाउंदै आएको छ । नेपाली सेनाले सन् २०१४ देखि यसमा भाग लिँदै आएको छ ।

१० दिनसम्म हुने यो अभ्यास ८ चरणमा विभाजित छ । प्रत्येक गस्तीले लगभग ६० किलोमिटर (औसत आरोहण र अवतरण १००० मिटर बढी) कभर गर्नेछन् र सहभागीले प्रति व्यक्ति ३२ किलोग्राम भारी बोक्छन् । बेलायती सेनाका अनुसार, यो अभ्यास कठिन हुने गरी डिजाइन गरिएको छ र सबै सहभागी मानसिक र शारीरिक चुनौती सामना तयार हुनुपर्छ।

गत वर्ष क्याम्ब्रियन गस्ती अभ्यासमा नेपाली सेनाले स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको थियो । कुल १२१ टिममध्ये ३६ देशका ३८ अन्तर्राष्ट्रिय टोली सहभागी रहेको उक्त अभ्यासमा नेपाली सेनाले स्वर्ण पदक जितेको हो ।

नेपाली सेनाले यो अभ्यासमा सन् २०१७ र २०१९ मा पनि स्वर्ण पदक जितेको थियो ।

क्याम्ब्रियन गस्ती नेपाली सेना लन्डन
