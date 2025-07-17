पूर्वराष्ट्रपतिलाई देशकै अभिभावकको रुपमा हेर्न चाहन्छौं : ज्ञवाली

१३ भदौ, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेलाई कमजोर बनाउने खालका कुनैपनि काम गर्न नहुने बताएका छन् ।
शनिबार प्रेस चौतारी नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेले राष्ट्रपति जस्तो सम्माननीत र गरिमामय पदमा पुर्याएकाले सो पार्टीलाई कमजोर बनाउने खालको गतिविधि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गर्न नहुने जिकिर गरे ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भण्डारीको पदीय गरिमा र व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्न पनि दलगत राजनीतिमा आउन दिन नहुने तर्क पनि गरे ।
‘हाम्रो सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपतिज्यूप्रतिको सम्मान, आदरभाव र उहाँको योगदानप्रतिको उच्च मूल्यांकन यथावत नै छ । जुन पार्टीबाट, जुन संस्थाबाट जुन जमिनमा टेकेर हामी त्यो ठाउँमा पुगेका हुन्छौं,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘आफ्नो कुनै निश्चित चाहना पूरा भएनन् भने फर्केर त्यही संस्थालाई कमजोर गर्ने गरी कुनै पनि काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । हामी उहाँलाई सिंगै देशको अभिभावकको रुपमा देख्न चाहन्छौं ।’
संविधानले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता राष्ट्रको अभिभावकको रुपमा रहेका व्यक्तिलाई दलीय राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने परिकल्पना गरेको समेत दोहोर्याए ।
राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा फर्कने कुराले पदीय गरिमाको पनि न्याय नहुने उपमहासचिव ज्ञवालीको भनाइ थियो ।
‘त्यो ओहोदामा रहनुभएका व्यक्तित्वहरु फेरि फर्केर पार्टी राजनीतिमा, जहाँ दलीय इन्ट्रेष्टहरु हुन्छन् । दल भनेकै आफ्नो निश्चित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि बनेको संस्था हो । त्यो ठाउँमा आउँदा त्यो संस्थाको पनि गरिमा र त्यो व्यक्तिको पनि गरिमाको पनि न्याय गर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यो उचित हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले एउटा प्रणाली बसाल्न खोज्यौं । त्यो प्रणाली हामीले बसालेको हुनाले उहाँको सदस्यता नविकरण भएको थियो, थिएन ? भन्ने प्रश्न नै अव तपसिलको प्रश्न भयो । अव यो विषयमा आइरहेका विभिन्न टिकाटिप्पणीहरूलाई हामीले हरिरहेका छौं ।’
उपमहासचिव ज्ञवालीले आगामी महाधिवेशनमा पनि पार्टीको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको पनि बताए ।
