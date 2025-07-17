+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

के कर्णाली जुरुक्क उठ्दै छ त ?

आयुर्वेदिक औषधि जस्तो हो हास्यव्यंग्य। एकैचोटि त लाग्दैन । यो फेरि प्रहरीको कानुन जस्तो नि होइन ।

0Comments
Shares
सापेक्ष सापेक्ष
२०८२ भदौ १४ गते १२:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिस्नुपानी नेपालले गत हप्ता नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 'जुरुक्क कर्णाली' कार्यक्रम आयोजना गरी कर्णालीको व्यथा र विकास अवस्थाबारे सरकारलाई प्रश्न गरेको छ।
  • प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यक्रममा कर्णालीमा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, रङ्गशाला बनेको र कर्णाली जुरुक्क उठिरहेको बताएका छन्।
  • कार्यक्रम संयोजक टंक आचार्यले हास्यव्यंग्यलाई आयुर्वेदिक औषधि भन्दै प्रश्नसँग डराउनेहरू पनि कार्यक्रममा आउन थालेको बताए।

गत हप्ता नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा एउटा कार्यक्रम भयो-जुरुक्क कर्णाली ।

मूल उद्देश्य सत्तामा बसेकाहरूलाई कर्णालीको व्यथा सुनाउनु थियो । कर्णाली किन अझैं पछाडि छ भनेर मनोरञ्जन र व्यंग्यको सहारामा सरकारलाई प्रश्न गर्नु थियो । राज्यलाई झक्झक्याउनु थियो । र कर्णाली नबने देश बन्दैन है भनेर सतर्क गराउनु थियो ।

आयोजक थियो-सिस्नुपानी नेपाल । विगत २८ वर्षदेखि यो संस्थाले यस्तै कार्यक्रमहरूमार्फत सत्तालाई पेचिलो प्रश्न गर्दै आइरहेको छ । यसपटक पनि सिस्नुपानीको कुरा सुन्न प्रेक्षालयका तिनै तह भरिभराउ थिए । भीभीआईपीदेखि सर्वसाधरणसम्म ओइरिएका थिए ।

औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु भएपछि सञ्चालक सरोज घिमिरेले भने,
‘केही बन्दै छ कर्णाली
केही बन्नै छ कर्णाली
जुरुक्क कर्णाली’

देश संघीयतामा गएयता कर्णालीको मुहारमा केही सुधार देखियता पनि हालत उस्तै छ । कर्णालीमाथि लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका अध्येता माधव चौलागाईंले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अघि भन्दैथिए, ‘२१औं शताब्दीमा पनि कर्णाली १५औं शताब्दी तिरको जस्तै छ । प्रधानमन्त्री ओली मुसुक्क हाँसे ।

अध्येता चौलागाईंको उक्त एक वाक्यले नै कर्णालीको सारा वास्तविकता देखाइदिन्छ । किनकि १० वटा जिल्ला मिलेर बनेको कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो अवस्था र जनजीवन निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ ।

त्यहाँ सडक सञ्जाल, स्वास्थ्य र शिक्षामा केही प्रगति भए पनि गरिबी, कुपोषण र अन्य धेरै अभावहरू जस्ताको जस्तै छ । कर्णालीमा मात्रै ५० प्रतिशत भन्दा बढी गरिबीको दर रहेको छ भने हुम्ला र कालीकोटजस्ता जिल्लामा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या गम्भीर छ ।

खडेरी र बेमौसमी वर्षाले कृषि उत्पादनमा असर परेको छ, जसले गर्दा जीविकोपार्जनमा निर्भर स्थानीयको जीवन कष्टकर छ । लागुऔषध, आत्महत्या र भेदभाव जस्ता सामाजिक समस्याहरू बढ्दै छन् । भौगोलिक कठिनाइ र प्राकृतिक प्रकोपहरूको पिरलो उस्तै छ ।

कार्यक्रममा कविहरूले कवितामार्फत कर्णालीका त्यस्तै दु:ख पोखे । गायक/गायिकाहरूले गीतमार्फत र हाँस्यव्यंग्य कलाकारहरूले कर्णालीको व्यथा झल्काउने व्यथा देखाए । वक्ताहरूले सम्भावनाका कुरा गरे ।

यी सबैबाट मनोरञ्जन लिइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पोडियममा उभिएर कर्णालीमाथि गफ हाने ।

‘धेरै कुराहरू टाँसिएका कर्णाली भएकाले माइन्ड गर्नुहुन्न भन्ने मलाई थाहा छ । साँचो कर्णाली जुरुक्क उठिरहेको छ । त्यहाँ विश्वविद्यालय बनेको छ । स्वास्थ्य प्रतिष्ठान छन् । अस्पताल छन् । कर्णालीमा कानुनको पढाइ छ । इन्जिनियरिङको पढाइ छ । त्यहाँ एकसेएक विद्धान निस्कँदैछन् । रङ्गशालाहरू बन्दैछन् । गाडी चढी रारा घुम्न कहिले जाने भन्ने गीत होइन गाडी चढेर रारा जाने अवस्था आएको छ ।कर्णालीमा परिवर्तन आएको छ ।’

भोलिपल्ट सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस ठोके ।

‘हिजोको जुरुक्क कर्नाली कार्यक्रममा एकाध बाहेक प्रस्तुतिमा त्यो विकास) झल्केको थियो । उत्तेजना मात्रै बेच्न गरिएका सिर्जनालाई पनि अब तथ्यको कसीमा राखेर हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । त्यस्ताले दर्शकलाई रिस उठाउने मात्र हुन्, कर्णालीमा एक सिन्को भाँचेर गुण लगाउने होइनन् । हिजो भन्दा आज धेरै फेरिएको छ कर्णाली। हामी कर्णालीलाई जुरुक्क उठाउँदैछौँ, जुरुक्क उठ्दै छ कर्णाली ! जुरुक्क उठ्दै छ देश !’

सायद यसो भन्दै र लेख्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सत्तालाई गाली गरेको प्रस्तुति मात्र हेरे । अरू हेरेनन् । अर्थ र भाव त उनको बोली र स्टाटसमा त्यही छ ।

000

सत्तालाई प्रश्न गर्न यस्ता कार्यक्रमहरूले अहम् भूमिका खेल्दै आइरहेका छन् । चाहे त्यो पञ्चायत शासनकालमा होस् या अहिले नै किन नहोस् ।

तर कार्यक्रम मनोरञ्जनसँग जोडिने भएकाले त्यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने प्रश्न सदैव रहन्छ । कार्यक्रमभर सत्ता र सत्ताबाहिर दुवैका नेताहरू हुन्छन् । अन्य विभिन्न निकायका उच्चपदस्थ अधिकारी हुन्छन् । तर के त्यो कुरा प्रेक्षालयको ढोकाबाट बाहिर निस्कदै गर्दा उनीहरूले बिर्सने हुन् ? समीक्षा कसले गर्ने ?

आयोजक सिस्नुपानी नेपाल आफैं तिहारमा देउसी खेल्ने तर सत्तालाई व्यंग्य गर्ने तथा सन्देश दिने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो । संस्था आफ्नो मूल उद्देश्यमा अडिग छ । स्थापना यता हरेक वर्ष नै यस्तो कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । बहानामा कहिले तिहार हुन्छ त कहिले गाईजात्रा अथवा कुनै पर्व ।

जुरुक्क कर्णालीको बीजारोपण पनि गत असारमै भएको थियो । यसको विस्तृत कार्यक्रममात्र हालै भएको हो । त्यसबेला ‘कर्णाली सिस्नुपानी’ नामक कार्यक्रम लिएर आयोजक रुकुम रूकुम, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला र मुगु पुगेको थियो । कर्णालीको आशा, पहिचान, सम्भावना र सुशासन बहसमा केन्द्रित त्यस यात्रा कर्णालीको कुरा सरकारलाई सुनाउन पर्याप्त नहुँदा ‘जुरुक्क कर्णाली’को बीजारोपण भएको थियो ।

कार्यक्रमका परिकल्पनाकार तथा संयोजक टंक आचार्यले दावीका साथ केही कुरा भने-आयुर्वेदिक औषधि जस्तो हो हास्यव्यंग्य। एकैचोटि त लाग्दैन । यो फेरि प्रहरीको कानुन जस्तो नि होइन । पहिलेतिर नेताहरू कार्यक्रममा आउन डराउँथे । अहिले हाम्रो कार्यक्रममा तँछाड-मछाड गरेर आउने गरेका छन् । प्रश्नसँग डराउनेहरू पनि आउन थालेका छन् । प्रश्नको समाना गर्नु पनि ठूलै कुरा हो ।

भूगोल र त्यहाँको बासिन्दाहरूको हरेक कुरामा सुधार गर्न एउटा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम पर्याप्त नहोला । तर कर्णालीको बहसलाई ‘जुरुक्क कर्णालीले जुरुक्क नै पारेको छ । अब यो कार्यक्रमको दोस्रो शृङ्खला तिहारको छेको पारेर दुबईमा हुने भएको छ ।

तर कार्यक्रम सुन्न आउने भीभीआईपीहरू सुन्न मात्र नआउन् । हेर्न मात्र नआउन् । व्यंग्य भित्रको मर्म बुझेर कर्ममा लागुन् । सुनेर/हेरेर गएकाले नि त्यही गरुन् ।

कार्यक्रममा अध्येता चौलागाईंले कर्णालीमाथि भनेका थिए-कर्णाली नेपालको जरा हो । देशको प्रमुख भाषाकै उत्पत्ति यहाँ भएको हो । यहाँका सम्भावनाहरूको भरपुर प्रयोग गरौं ।

सप्ताहान्त
के कर्णाली जुरुक्क उठ्दै छ त ?

के कर्णाली जुरुक्क उठ्दै छ त ?
माझीहाडाम : मौन आवाजको शक्तिशाली उद्घोष

माझीहाडाम : मौन आवाजको शक्तिशाली उद्घोष
‘रंगीन चीन’सँग दोलखा साइनो

‘रंगीन चीन’सँग दोलखा साइनो
यो हो नेकपा (डी)

यो हो नेकपा (डी)
विमल मित्रको कलम : गुरुदत्तको जीवन

विमल मित्रको कलम : गुरुदत्तको जीवन
कालीपार : जन्मभूमि प्यारो कि ज्यान ?

कालीपार : जन्मभूमि प्यारो कि ज्यान ?
अमेरिकी रियलस्टेटमा जितमानको छलाङ

अमेरिकी रियलस्टेटमा जितमानको छलाङ
अनि त्रिशूली सुक्यो

अनि त्रिशूली सुक्यो
मगरबस्तीमा माओवादीले कसरी विस्तार गर्‍यो तीज ?

मगरबस्तीमा माओवादीले कसरी विस्तार गर्‍यो तीज ?
मिल्कशेक फर डेविड लिञ्च

मिल्कशेक फर डेविड लिञ्च
लोक गीत संगीतको सांस्कृतिक पतन

लोक गीत संगीतको सांस्कृतिक पतन
म बबुरो जागिरे

म बबुरो जागिरे
कर्णाली जुरुक्क
लेखक
सापेक्ष

सापेक्ष अनलाइनखबरमा कला, मनोरञ्जन विधामा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अभाव र अप्ठ्यारोमा कसरी खुसी हुने भनेर सिक्न डोल्पा पुग्नुपर्छ

अभाव र अप्ठ्यारोमा कसरी खुसी हुने भनेर सिक्न डोल्पा पुग्नुपर्छ
कर्णालीमा ठूला आयोजनाको टेन्डर भदौभित्र गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

कर्णालीमा ठूला आयोजनाको टेन्डर भदौभित्र गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
कर्णालीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- मन्त्रालयहरू घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ

कर्णालीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- मन्त्रालयहरू घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ
कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
कर्णालीमा सुध्रिएन बजेट खर्च, ११ अर्ब फ्रिज

कर्णालीमा सुध्रिएन बजेट खर्च, ११ अर्ब फ्रिज
कर्णालीमा सत्तापक्षका एक सांसद र प्रतिपक्षले गरे सदन अवरुद्ध

कर्णालीमा सत्तापक्षका एक सांसद र प्रतिपक्षले गरे सदन अवरुद्ध

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

८ कारण, जसले हर्मोन असन्तुलन गराउनसक्छ

7 Stories
स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

स्क्रिन टाइम बढी हुँदा के हुन्छ ?

11 Stories
पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

पर्फ्युमको प्रचलन कसरी सुरु भयो ? यी हुन् चल्तीका ५ ब्रान्ड

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित