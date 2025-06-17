+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कर्णालीमा ठूला आयोजनाको टेन्डर भदौभित्र गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २२ गते १८:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशका ठूला आयोजनाहरू भदौभित्र टेन्डर प्रक्रियामा जान मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
  • मुख्यमन्त्री कँडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ करोडभन्दा माथिका र अन्य मन्त्रालयलाई ५० लाखभन्दा माथिका आयोजनाको बोलपत्र भदौ मसान्तभित्र आह्वान गर्न भने।
  • प्रदेश योजना आयोगलाई योजना छनोट र आयोजना बैंक कार्यविधि साउन भित्रै तयार पार्न र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई कानुनी व्यवस्था साउन मसान्तभित्र तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको छ।

२२ साउन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशका ठुला आयोजनाहरू भदौभित्र टेन्डर प्रक्रियामा जान मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनले बिहीबार प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई लिखित निर्देशन जारी गर्दै ठूला आयोजनाहरूको बोलपत्र (टेन्डर) भदौ मसान्तभित्र आह्वान गरिसक्न निर्देशन दिएका हुन् । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशको विकास खर्च बढाउन र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारको आर्थिक खर्च प्रणालीमा सुधार नआएपछि चालु आर्थिक वर्षको सुरुआत देखिनै कडाइ गरिएको उनले बताएका छन् । यो निर्देशनले प्रदेश सरकारका ठूला विकास आयोजनाहरू आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयनमा जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ करोड भन्दा माथिका र अन्य मन्त्रालयहरूलाई ५० लाख भन्दा माथिका आयोजनाहरूको बोलपत्र सूचना भदौ मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा आह्वान गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘विगतमा ठेक्का भई हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको कार्यारम्भ साउनबाट नै गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित हुने आयोजनाहरूको बोलपत्र भने साउन मसान्तभित्रै आह्वान गर्न भनिएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोजनाहरूको विवरण पनि यही महिनाभित्र प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनुहोस्,’ कँडेलको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ ।

स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरू पनि भदौ मसान्तभित्र तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

योजना आयोगलाई योजना छनोट तथा आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जनका लागि साउन भित्रै मस्यौदा तयार पार्न कँडेलले निर्देशन दिएका छन् ।

समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने, कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट अवण्डामा राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्देशन दिएका छन् ।

कर्णाली टेन्डर यामलाल कँडेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कर्णालीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- मन्त्रालयहरू घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ

कर्णालीका मुख्यमन्त्री भन्छन्- मन्त्रालयहरू घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ
कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
कर्णालीमा सुध्रिएन बजेट खर्च, ११ अर्ब फ्रिज

कर्णालीमा सुध्रिएन बजेट खर्च, ११ अर्ब फ्रिज
कर्णालीमा सत्तापक्षका एक सांसद र प्रतिपक्षले गरे सदन अवरुद्ध

कर्णालीमा सत्तापक्षका एक सांसद र प्रतिपक्षले गरे सदन अवरुद्ध
सचेत विद्रोहको पर्खाइमा छ कर्णाली

सचेत विद्रोहको पर्खाइमा छ कर्णाली
कर्णालीका अर्थमन्त्रीलाई दाइहरूको दबाब

कर्णालीका अर्थमन्त्रीलाई दाइहरूको दबाब

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

14 Stories
कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

कतिपय रोग औषधि नखाई कसरी निको हुन्छ ?

7 Stories
कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

कहिले र कस्तो स्थितिमा ‘नाइँ’ भन्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित