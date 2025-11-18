+
कर्णालीमा माओवादी र समाजवादी संसदीय दल एकीकरण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १७ गते १८:३०

१७ मंसिर, सुर्खेत । कर्णालीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादी संसदीय दल प्रदेश सभामा एकीकरण भएको छ । बुधबार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरूको एकता बैठकले दल एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाली कमयुनिष्ट पार्टी प्रदेश सभा दल एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त पार्टी एकीकरणको निर्णय कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयलाई लिखित रूपमा जानकारी निर्णयसमेत भएको जिसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आजको बैठकले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलको विधान समेत पारित गरेको छ । विधानको नाम ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कर्णाली प्रदेश सभा दलको विधान‐२०८२, रहनेगरी पारित गरिएको सांसद जिसीले बताए ।

नेता शर्मा पार्टीको एकता प्रक्रियामा सामेल नभएको, माओवादी संसदीय दलको बैठक नबोलाएको, बैठक आह्वान गर्दा पनि सहभागी नभएको र कुनै अर्को दलको केन्द्रीय समितिमा समेत नाम देखिएकाले कारबाहीका लागी सिफारिस गरिएको जिसीले बताए ।

‘उहाँले आज दलको नेताबाट राजीनामा दिनुको कुनै औचित्य छैन । दल एकीकरण भएपछि उहाँ स्वत: भूमिका विहीन हुनुहुन्थ्यो,’ जिसीले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रदेश संसदीय दलको पदाधिकारी चयन भने थप छलफल गरेर अर्को बैठकले गर्ने सांसद जिसीले बताए । अन्तरिम समयको लागी साबिकको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकको हैसियतले कृष्णबहादुर जिसीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

जिसीलाई बैठकका निर्णयहरू जानकारी गराउने, समन्वय गर्ने, दलका कामहरूको आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कर्णाली नेकपा मा‌ओवादी केन्द्र
प्रतिक्रिया
