कर्णालीमा गुटगत प्रतिस्पर्धा छैन, सर्वसम्मत प्रतिनिध छनोट गर्छौं : शाह

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १३:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनका लागि देशैभरि प्रतिनिधि छनोट भइरहेको छ।
  • कर्णाली प्रदेशमा १० वटै जिल्लामा पाँच कलस्टरमा सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनोट प्रयास भइरहेको छ।
  • एमालेको महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गते काठमाडौंमा हुँदैछ, जहाँ उपाध्यक्ष पोखरेल र अध्यक्ष ओलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।

१३ मंसिर, सुर्खेत । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनका लागि आज (शनिबार) देशैभरि प्रतिनिधि छनोट भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सर्वसम्मत महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रयास भइरहेको एमाले प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाहले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशका १० वटै जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटको काम सुरु भएको छ । महिला, दलित, खुल्ला, ४० वर्ष मुनिका युवा र मजदुर गरी पाँच ‘कलस्टर’मा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिने छ ।

कर्णालीका सबैजसो ठाउँमा सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनोट गर्न लागिएको अध्यक्ष शाहले बताए । ‘प्रदेशका एकाधबाहेक १० वटै जिल्लामा सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने ।

रुकुम पश्चिम र कालिकोटमा निर्वाचन हुनसक्ने आंकलन गरिए पनि सर्वसम्मतका लागि छलफल चलिरहेको अध्यक्ष शाहले बताए । कर्णालीमा गुटगत अन्तरविरोध नभएको नेताहरूको दाबी छ ।

‘कर्णाली एकछत्र ओलीतिर छ । अहिले विद्या कमरेडतिर खासै कोही हुनुहुन्न,’ एमालेका एक एक नेता भन्छन्, ‘कतै चुनाव भइहाल्यो भने त्यो गुटगत प्रतिस्पर्धा हुने छैन । समूहभित्रकै व्यक्तिप्रतिको असन्तुष्टिले हुने छ ।’

कर्णालीमा एमालेका ४८ हजार ५ सय संगठित सदस्य छन् । सोहीअनुसार ११५ देखि १२० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट हुने प्रदेश अध्यक्ष शाहले जानकारी दिए ।

एमालेको ११ औं महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदै छ । जसमा एमाले उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

