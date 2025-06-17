+
नेपाल र भारतबीचको समस्या आपसी समझदारीमा मिलाउनुपर्छ : मन्त्री चौरसिया

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १४ गते १७:५८

१४ भदौ, पर्सा । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल र भारतबीच देखापरेको समस्या आपसी समझदारी गरेर मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मिडिया फर बोर्डर हार्माेनी, नेपालले आज वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘नेपाल–भारत क्रस बोर्डर मिडिया कन्क्लेभ २०२५’ मा उनले दुवै मुुलुकबीच समन्वय र सहकार्य गरेर विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।

मन्त्री चौररियाले भने, ‘दुवै मुलुकबीच सदियौँदेखि सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आइरहेको छ । कहिलेकाहीँ सम्बन्धमा उतारचढाव आए पनि समझदारीमार्फत नै टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।’

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध संसारका अन्य कुनै पनि मुलुकमा पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘दुवै मुलुकका जनताबीचको आत्मीय सम्बन्ध संसारको अन्य कुनै पनि मुलुकमा प्राप्त गर्न सकिँदैन । सञ्चारमाध्यमले दुवै मुलुकलाई तोड्ने नभएर जोड्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।

उनले नेपाल र भारतका नेतृत्वले दुवै देशमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग र सदासयता देखाएको उल्लेख गर्दै त्यो सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन वर्तमान नेतृत्वले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मिडिया कन्क्लेभमा दुवै मुलुकका सम्पादक, सञ्चारकर्मी, सञ्चारक्षेत्रका विज्ञ, नीति निर्माता, डिजिटल कन्टेन्ट क्रियटर्सलगायत १०० जनाको सहभागिता रहेको महासचिव रितेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

अजयकुमार चौरसिया
