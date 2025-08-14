घट्यो तिते करेलाको भाउ

१६ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा तिते करेलाको भाउ घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज सोमबार तिते करेलाको भाउ घटेको हो ।
सोमबार कालीमाटी बजारमा तिते करेलाको भाउ थोकमा प्रतिकिलो १६ रुपैयाँ घटेको छ । आइतबार तिते करेला प्रतिकिलो औसतमा ७४ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
आज भने तिते करेला प्रतिकिलो ५८ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
यस्तै भदौ पहिलो साता तिते करेला प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने साउन पहिलो साता १७ रुपैयाँ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4